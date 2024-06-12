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Страны G7 заявят о торговой напряженности с Китаем, сообщили СМИ
Страны G7 заявят о торговой напряженности с Китаем, сообщили СМИ - 12.06.2024, ПРАЙМ
Страны G7 заявят о торговой напряженности с Китаем, сообщили СМИ
Страны G7 в готовящемся заявлении отметят торговую напряженность с Китаем и заявят, что торговая политика создает "глобальные побочные эффекты", передает... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T13:18+0300
2024-06-12T13:18+0300
2024-06-12T13:18+0300
экономика
g7
китай
международная торговля
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Страны G7 в готовящемся заявлении отметят торговую напряженность с Китаем и заявят, что торговая политика создает "глобальные побочные эффекты", передает агентство Блумберг со ссылкой на проект заявления G7. По данным агентства, "торговая напряженность между странами G7 и Китаем будет широко отражена в заявлении". Ожидается, что лидеры заявят, что политика Китая "создает глобальные побочные эффекты, рыночные искажения и вредные избыточные мощности в ряде секторов". При этом G7 одновременно подтвердят, что они не намерены разрывать отношения. "Мы не пытаемся причинить вред Китаю или помешать его экономическому развитию, более того, растущий Китай, играющий по международным правилам, будет представлять глобальный интерес", - говорится в представленном открывке из проекта.
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g7, китай, международная торговля
Экономика, G7, КИТАЙ, международная торговля
Страны G7 заявят о торговой напряженности с Китаем, сообщили СМИ
Bloomberg: G7 объявит о торговой напряженности с Китаем в готовящемся заявлении
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Страны G7 в готовящемся заявлении отметят торговую напряженность с Китаем и заявят, что торговая политика создает "глобальные побочные эффекты", передает агентство Блумберг со ссылкой на проект заявления G7.
По данным агентства, "торговая напряженность между странами G7 и Китаем будет широко отражена в заявлении". Ожидается, что лидеры заявят, что политика Китая "создает глобальные побочные эффекты, рыночные искажения и вредные избыточные мощности в ряде секторов". При этом G7 одновременно подтвердят, что они не намерены разрывать отношения.
"Мы не пытаемся причинить вред Китаю или помешать его экономическому развитию, более того, растущий Китай, играющий по международным правилам, будет представлять глобальный интерес", - говорится в представленном открывке из проекта.
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