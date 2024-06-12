https://1prime.ru/20240612/napryazhennost-849099439.html

Страны G7 заявят о торговой напряженности с Китаем, сообщили СМИ

Страны G7 заявят о торговой напряженности с Китаем, сообщили СМИ - 12.06.2024, ПРАЙМ

Страны G7 заявят о торговой напряженности с Китаем, сообщили СМИ

Страны G7 в готовящемся заявлении отметят торговую напряженность с Китаем и заявят, что торговая политика создает "глобальные побочные эффекты", передает... | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T13:18+0300

2024-06-12T13:18+0300

2024-06-12T13:18+0300

экономика

g7

китай

международная торговля

https://cdnn.1prime.ru/img/84242/47/842424756_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_61ded07f23d04a6984c52c36f5105bb9.jpg

МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Страны G7 в готовящемся заявлении отметят торговую напряженность с Китаем и заявят, что торговая политика создает "глобальные побочные эффекты", передает агентство Блумберг со ссылкой на проект заявления G7. По данным агентства, "торговая напряженность между странами G7 и Китаем будет широко отражена в заявлении". Ожидается, что лидеры заявят, что политика Китая "создает глобальные побочные эффекты, рыночные искажения и вредные избыточные мощности в ряде секторов". При этом G7 одновременно подтвердят, что они не намерены разрывать отношения. "Мы не пытаемся причинить вред Китаю или помешать его экономическому развитию, более того, растущий Китай, играющий по международным правилам, будет представлять глобальный интерес", - говорится в представленном открывке из проекта.

https://1prime.ru/20240612/evrokomissiya-849099208.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

g7, китай, международная торговля