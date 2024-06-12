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В кабмин направили проект о повышенных наказаниях за домашнее насилие
В кабмин направили проект о повышенных наказаниях за домашнее насилие - 12.06.2024, ПРАЙМ
В кабмин направили проект о повышенных наказаниях за домашнее насилие
Группа депутатов ЛДПР направила на отзыв в правительство пакет законопроектов, которые повышают уголовную и административную ответственность за домашнее насилие | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T05:22+0300
2024-06-12T05:22+0300
2024-06-12T05:23+0300
правительство рф
законопроект
насилие
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Группа депутатов ЛДПР направила на отзыв в правительство пакет законопроектов, которые повышают уголовную и административную ответственность за домашнее насилие и клевету о нем. Как указывается в пояснительной записке, документ предлагает повысить уголовную ответственность для членов семьи за убийство, доведение до самоубийства, систематическое истязание, угрозу убийства и вымогательство. При этом за такие правонарушения, как побои и оскорбление, предлагается ввести административную ответственность. Вместе с тем законопроект предусматривает уголовную ответственность за клевету о домашнем насилии или угрозе его совершения. Для виновных в такого рода правонарушениях предлагается ввести наказание в виде штрафа до 1 миллиона рублей или обязательных работ до 240 часов. Законопроект также распространяется и на должностных лиц. Он вводит административную ответственность за нарушение порядка приема заявлений и сообщений о домашнем насилии, нарушение порядка изоляции потерпевших от насильственных действий, нарушение порядка постановки на профилактический учет лиц, которые были признаны виновными в домашнем насилии или угрозах.
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правительство рф, законопроект, насилие
Правительство РФ, законопроект, насилие
В кабмин направили проект о повышенных наказаниях за домашнее насилие
В кабмин направили проект о повышенных наказаниях за домашнее насилие и клевету
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Группа депутатов ЛДПР направила на отзыв в правительство пакет законопроектов, которые повышают уголовную и административную ответственность за домашнее насилие и клевету о нем.
Как указывается в пояснительной записке, документ предлагает повысить уголовную ответственность для членов семьи за убийство, доведение до самоубийства, систематическое истязание, угрозу убийства и вымогательство. При этом за такие правонарушения, как побои и оскорбление, предлагается ввести административную ответственность.
Вместе с тем законопроект предусматривает уголовную ответственность за клевету о домашнем насилии или угрозе его совершения. Для виновных в такого рода правонарушениях предлагается ввести наказание в виде штрафа до 1 миллиона рублей или обязательных работ до 240 часов.
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Законопроект также распространяется и на должностных лиц. Он вводит административную ответственность за нарушение порядка приема заявлений и сообщений о домашнем насилии, нарушение порядка изоляции потерпевших от насильственных действий, нарушение порядка постановки на профилактический учет лиц, которые были признаны виновными в домашнем насилии или угрозах.