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Врач назвала опасные ошибки при приеме обезболивающих
Врач назвала опасные ошибки при приеме обезболивающих - 12.06.2024, ПРАЙМ
Врач назвала опасные ошибки при приеме обезболивающих
Зачастую ошибки при приеме обезболивающих напрямую связаны с конкретным заболеванием. Об этом агентству “Прайм" рассказала врач общей практики медтехкомпании... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T03:03+0300
2024-06-12T03:03+0300
2024-06-12T03:03+0300
врач
обезболивающие
лекарства
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Зачастую ошибки при приеме обезболивающих напрямую связаны с конкретным заболеванием. Об этом агентству “Прайм" рассказала врач общей практики медтехкомпании "Доктор рядом" Екатерина Серебренникова.Так, многие пытаются лечить мигрень обезболивающими, когда приступ уже разыгрался. Но эффективнее купировать головную боль, принимая препараты в самом начале приступа, предупреждает доктор. При мигренях также важен размеренный режим дня. Если вовремя прилечь, делать перерывы в работе, то болей можно избежать, и лекарства не потребуются.Часто таблетки принимают, чтобы избавиться от головной боли напряжения, при которой возникает ощущение, что на голову надет шлем и он давит с обеих сторон. "Можно попробовать избавиться от симптоматики, выйдя на свежий воздух, сделав разминку. Если эти методы не сработали, можно прибегнуть к обезболивающим", - пояснила врач.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеТак или иначе, принимать такие препараты без рекомендации врача сроком более 15 дней опасно, говорит Серебренникова. В этом случае есть риск, что они сами по себе вызовут головную боль. Следует обратиться к врачу, чтобы определить причину проблемы.Людям с хронической болью, например, скелетно-мышечной, при онкологии нужно придерживаться разработанной врачом схемы приема обезболивающих. Даже если ничего не болит. В такую схему могут быть включены не только привычные обезболивающие, но и препараты, которые усиливают их эффект. Принимать препараты надо по определенным часам.Кардиологические больные могут сталкиваться с разными видами болей. Некоторые из них принимают антикоагулянты. "Если такому пациенту необходим длительный прием обезболивающих, нужно посоветоваться с лечащим врачом. Может также понадобиться дополнительное прикрытие для желудочно-кишечного тракта, чтобы снизить риск кровотечений", - разъяснила врач.
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ПРАЙМ
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Ульяна Крайняя
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врач, обезболивающие, лекарства, эксклюзив
врач, обезболивающие, лекарства, Эксклюзив
Врач назвала опасные ошибки при приеме обезболивающих
Врач Серебренникова: ошибки при приеме обезболивающих могут ухудшить заболевание
Ульяна Крайняя
Обозреватель АЭИ "Прайм"
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Зачастую ошибки при приеме обезболивающих напрямую связаны с конкретным заболеванием. Об этом агентству “Прайм" рассказала врач общей практики медтехкомпании "Доктор рядом" Екатерина Серебренникова.
Так, многие пытаются лечить мигрень обезболивающими, когда приступ уже разыгрался. Но эффективнее купировать головную боль, принимая препараты в самом начале приступа, предупреждает доктор. При мигренях также важен размеренный режим дня. Если вовремя прилечь, делать перерывы в работе, то болей можно избежать, и лекарства не потребуются.
Часто таблетки принимают, чтобы избавиться от головной боли напряжения, при которой возникает ощущение, что на голову надет шлем и он давит с обеих сторон. "Можно попробовать избавиться от симптоматики, выйдя на свежий воздух, сделав разминку. Если эти методы не сработали, можно прибегнуть к обезболивающим", - пояснила врач.
Так или иначе, принимать такие препараты без рекомендации врача сроком более 15 дней опасно, говорит Серебренникова. В этом случае есть риск, что они сами по себе вызовут головную боль. Следует обратиться к врачу, чтобы определить причину проблемы.
Людям с хронической болью, например, скелетно-мышечной, при онкологии нужно придерживаться разработанной врачом схемы приема обезболивающих. Даже если ничего не болит. В такую схему могут быть включены не только привычные обезболивающие, но и препараты, которые усиливают их эффект. Принимать препараты надо по определенным часам.
Кардиологические больные могут сталкиваться с разными видами болей. Некоторые из них принимают антикоагулянты. "Если такому пациенту необходим длительный прием обезболивающих, нужно посоветоваться с лечащим врачом. Может также понадобиться дополнительное прикрытие для желудочно-кишечного тракта, чтобы снизить риск кровотечений", - разъяснила врач.
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