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Россия ратифицировала протокол о беспошлинной торговле с Южной Осетией - 12.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240612/osetiya-849095125.html
Россия ратифицировала протокол о беспошлинной торговле с Южной Осетией
Россия ратифицировала протокол о беспошлинной торговле с Южной Осетией - 12.06.2024, ПРАЙМ
Россия ратифицировала протокол о беспошлинной торговле с Южной Осетией
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола к межправительственному соглашению России и Южной Осетии о беспошлинной торговле... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T10:32+0300
2024-06-12T10:32+0300
экономика
россия
южная осетия
торговля
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола к межправительственному соглашению России и Южной Осетии о беспошлинной торговле. Протокол, в частности, предусматривает беспошлинные поставки топлива в республику в рамках индикативных балансов. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Соглашение, регулирующее вопросы взаимной беспошлинной торговли товарами между Россией и Южной Осетией, было подписано 2 марта 2012 года, а протокол, вносящий в него изменения - 30 декабря 2023 года. Протокол предусматривает, что вывозные таможенные пошлины не применяются в отношении ряда российских товаров, поставляемых в Южную Осетию в рамках индикативных балансов по ним. Это, в частности, касается минерального топлива, нефти и нефтепродуктов, газа, битуминозных веществ, минеральных восков, а также черных металлов, алюминия и изделий из таких металлов. По отдельным группам товаров формирование индикативных балансов не требуется. Это электроэнергия, известь, цемент, каучук, бумага, стекло, керамические изделия, полиграфические краски, отдельные виды продуктов питания, алкогольные и безалкогольные напитки, табак и табачные изделия и ряд других товаров. Протокол вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами необходимых внутригосударственных процедур. При этом стороны с 10 января 2024 года уже начали временно применять положения соглашения с учетом вносимых протоколом изменений.
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россия, южная осетия, торговля
Экономика, РОССИЯ, ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ, торговля
10:32 12.06.2024
 
Россия ратифицировала протокол о беспошлинной торговле с Южной Осетией

Путин подписал закон о ратификации протокола к соглашению России и Южной Осетии

© РИА Новости . Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкЮжная Осетия
Южная Осетия - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости . Михаил Мордасов
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола к межправительственному соглашению России и Южной Осетии о беспошлинной торговле. Протокол, в частности, предусматривает беспошлинные поставки топлива в республику в рамках индикативных балансов.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Соглашение, регулирующее вопросы взаимной беспошлинной торговли товарами между Россией и Южной Осетией, было подписано 2 марта 2012 года, а протокол, вносящий в него изменения - 30 декабря 2023 года.
Протокол предусматривает, что вывозные таможенные пошлины не применяются в отношении ряда российских товаров, поставляемых в Южную Осетию в рамках индикативных балансов по ним. Это, в частности, касается минерального топлива, нефти и нефтепродуктов, газа, битуминозных веществ, минеральных восков, а также черных металлов, алюминия и изделий из таких металлов.
По отдельным группам товаров формирование индикативных балансов не требуется. Это электроэнергия, известь, цемент, каучук, бумага, стекло, керамические изделия, полиграфические краски, отдельные виды продуктов питания, алкогольные и безалкогольные напитки, табак и табачные изделия и ряд других товаров.
Протокол вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами необходимых внутригосударственных процедур. При этом стороны с 10 января 2024 года уже начали временно применять положения соглашения с учетом вносимых протоколом изменений.
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ЭкономикаРОССИЯЮЖНАЯ ОСЕТИЯторговля
 
 
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