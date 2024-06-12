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Решетников рассказал, кто занимает ниши ушедших из России отельеров - 12.06.2024, ПРАЙМ
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Решетников рассказал, кто занимает ниши ушедших из России отельеров
Решетников рассказал, кто занимает ниши ушедших из России отельеров - 12.06.2024, ПРАЙМ
Решетников рассказал, кто занимает ниши ушедших из России отельеров
Ниши ушедших из России иностранных гостиничных операторов занимают инвесторы из арабских стран, растет на рынке присутствие и отечественных сетей, сообщил... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T12:49+0300
2024-06-12T12:49+0300
экономика
россия
максим решетников
отели
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Ниши ушедших из России иностранных гостиничных операторов занимают инвесторы из арабских стран, растет на рынке присутствие и отечественных сетей, сообщил министр экономического развития Максим Решетников в рамках форума "Путешествуй". "Мы рады здесь видеть иностранный бизнес. Действительно, в России открылись ниши с уходом западных гостиничных сетей. Заходят наши друзья из арабских стран, с востока. Те, кто умеют управлять сетями", - сказал Решетников в ходе пленарной сессии "Международный туризм. Россия и мир". Он подчеркнул, что увеличивается и присутствие отечественных гостиничных сетей. "Нам важно, чтобы конкуренция была, чтобы поддерживались высокие стандарты обслуживания. И, безусловно, мы рады иностранным инвестициям в наш туристический сектор", - отметил министр. В 2022 году приостановили свое развитие и расширение сетей в России такие иностранные отельные игроки как Marriott, Interсontinental, Hyatt и другие.
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россия, максим решетников, отели
Экономика, РОССИЯ, Максим Решетников, отели
12:49 12.06.2024
 
Решетников рассказал, кто занимает ниши ушедших из России отельеров

Решетников: ниши ушедших из РФ иностранных отельеров занимают арабские инвесторы

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Ниши ушедших из России иностранных гостиничных операторов занимают инвесторы из арабских стран, растет на рынке присутствие и отечественных сетей, сообщил министр экономического развития Максим Решетников в рамках форума "Путешествуй".
"Мы рады здесь видеть иностранный бизнес. Действительно, в России открылись ниши с уходом западных гостиничных сетей. Заходят наши друзья из арабских стран, с востока. Те, кто умеют управлять сетями", - сказал Решетников в ходе пленарной сессии "Международный туризм. Россия и мир".
Он подчеркнул, что увеличивается и присутствие отечественных гостиничных сетей. "Нам важно, чтобы конкуренция была, чтобы поддерживались высокие стандарты обслуживания. И, безусловно, мы рады иностранным инвестициям в наш туристический сектор", - отметил министр.
В 2022 году приостановили свое развитие и расширение сетей в России такие иностранные отельные игроки как Marriott, Interсontinental, Hyatt и другие.
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ЭкономикаРОССИЯМаксим Решетниковотели
 
 
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