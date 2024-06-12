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В Китае позитивно оценили развитие российско-китайской торговли - 12.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Китае позитивно оценили развитие российско-китайской торговли
В Китае позитивно оценили развитие российско-китайской торговли - 12.06.2024, ПРАЙМ
В Китае позитивно оценили развитие российско-китайской торговли
Можно с позитивом смотреть на будущее российско-китайских торговых отношений, несмотря на некоторые сложности в расчетах, возникшие из-за западных санкций,... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T14:24+0300
2024-06-12T14:24+0300
экономика
китай
россия
торговля
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ПЕКИН, 12 июн – ПРАЙМ. Можно с позитивом смотреть на будущее российско-китайских торговых отношений, несмотря на некоторые сложности в расчетах, возникшие из-за западных санкций, тенденция к росту сохранится по мере того, как страны будут находить новые пути для осуществления расчетных операций, заявил РИА Новости глава Китайской ассоциации развития предприятий за рубежом (CODA) Хэ Чжэньвэй. "Я с большим позитивом смотрю на перспективы торгового и инвестиционного сотрудничества Китая и России. Даже несмотря на сложную обстановку, в 2023 году мы достигли (объема товарооборота - ред.) в 240,1 миллиарда долларов. Так что у нас есть все основания полагать, что эта тенденция роста сохранится и в дальнейшем", - сказал Хэ Чжэньвэй. Он также отметил, что главным фактором, который может повлиять на объемы двусторонней торговли, являются расчеты между двумя странами. "Американские санкции и экстерриториальная юрисдикция привели к тому, что три крупных государственных банка в Китая были вынуждены приостановить расчетные операции. Это сильно повлияло на возможность России покупать китайскую продукцию, и в Китае покупать продукцию из России", - рассказал Хэ Чжэньвэй. По его словам, остановка расчетов может привести к снижению товарооборота в короткой перспективе, однако, напомнил он, помимо трех крупных банков, есть еще и локальные банки, которые продолжают осуществлять расчеты. "Почему я смотрю с позитивом - потому что когда одна дорога перекрывается, всегда есть другая, по которой можно проехать. Российско-китайская торговля определяется рынками двух стран и не зависит от воли кого-то другого или от того, что говорят какие-то другие страны", - сказал Хэ Чжэньвэй. По его мнению, в будущем в российско-китайской торговле не будет никаких проблем. "По мере того, как Россия и Китай будут находить новые пути решения проблем с расчетами, а также будет расширяться инвестиционное сотрудничество между странами, сотрудничество по обмену товарами, то в российско-китайской торговле и инвестиционном сотрудничестве, безусловно, будет наблюдаться общая тенденция к росту", - считает собеседник агентства. Товарооборот КНР и России за 2023 год вырос на 26,3%, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году, этот показатель был достигнут в ноябре 2023 года.
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китай, россия, торговля
Экономика, КИТАЙ, РОССИЯ, торговля
14:24 12.06.2024
 
В Китае позитивно оценили развитие российско-китайской торговли

Глава китайской ассоциации позитивно оценил будущее российско-китайской торговли

© Фото : Unsplash/zhang kaiyvВид на Пекин, Китай
Вид на Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2024
© Фото : Unsplash/zhang kaiyv
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ПЕКИН, 12 июн – ПРАЙМ. Можно с позитивом смотреть на будущее российско-китайских торговых отношений, несмотря на некоторые сложности в расчетах, возникшие из-за западных санкций, тенденция к росту сохранится по мере того, как страны будут находить новые пути для осуществления расчетных операций, заявил РИА Новости глава Китайской ассоциации развития предприятий за рубежом (CODA) Хэ Чжэньвэй.
"Я с большим позитивом смотрю на перспективы торгового и инвестиционного сотрудничества Китая и России. Даже несмотря на сложную обстановку, в 2023 году мы достигли (объема товарооборота - ред.) в 240,1 миллиарда долларов. Так что у нас есть все основания полагать, что эта тенденция роста сохранится и в дальнейшем", - сказал Хэ Чжэньвэй.
Он также отметил, что главным фактором, который может повлиять на объемы двусторонней торговли, являются расчеты между двумя странами.
"Американские санкции и экстерриториальная юрисдикция привели к тому, что три крупных государственных банка в Китая были вынуждены приостановить расчетные операции. Это сильно повлияло на возможность России покупать китайскую продукцию, и в Китае покупать продукцию из России", - рассказал Хэ Чжэньвэй.
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2024
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По его словам, остановка расчетов может привести к снижению товарооборота в короткой перспективе, однако, напомнил он, помимо трех крупных банков, есть еще и локальные банки, которые продолжают осуществлять расчеты.
"Почему я смотрю с позитивом - потому что когда одна дорога перекрывается, всегда есть другая, по которой можно проехать. Российско-китайская торговля определяется рынками двух стран и не зависит от воли кого-то другого или от того, что говорят какие-то другие страны", - сказал Хэ Чжэньвэй.
По его мнению, в будущем в российско-китайской торговле не будет никаких проблем.
"По мере того, как Россия и Китай будут находить новые пути решения проблем с расчетами, а также будет расширяться инвестиционное сотрудничество между странами, сотрудничество по обмену товарами, то в российско-китайской торговле и инвестиционном сотрудничестве, безусловно, будет наблюдаться общая тенденция к росту", - считает собеседник агентства.
Товарооборот КНР и России за 2023 год вырос на 26,3%, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году, этот показатель был достигнут в ноябре 2023 года.
 
ЭкономикаКИТАЙРОССИЯторговля
 
 
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