https://1prime.ru/20240612/peresmotr-849102245.html

Глава ВТБ рассказал, что не так с международной финансовой системой

Глава ВТБ рассказал, что не так с международной финансовой системой - 12.06.2024, ПРАЙМ

Глава ВТБ рассказал, что не так с международной финансовой системой

Международная финансовая система нуждается в пересмотре, полагаться только лишь на западные рынки недопустимо, заявил глава ВТБ Андрей Костин. | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T15:07+0300

2024-06-12T15:07+0300

2024-06-12T15:39+0300

экономика

втб

мировая финансовая система

мнение

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848910293_0:7:2932:1656_1920x0_80_0_0_e986ca791c345b4a99dfad03c4fc5700.jpg

АНКАРА, 12 июн – ПРАЙМ. Международная финансовая система нуждается в пересмотре, полагаться только лишь на западные рынки недопустимо, заявил глава ВТБ Андрей Костин. По его словам, проблемы, возникшие в банковском секторе, могут быть в значительной степени решены благодаря использованию национальных валют в международной торговле. "По большому счету, нужно создавать новый финансовый рынок. Потому что нынешняя международная финансовая система формировалась в других условиях", - сказал Костин в интервью турецкому государственному агентству Anadolu. Костин подчеркнул, что сейчас только на страны БРИКС приходится 40% мирового валового внутреннего продукта (ВВП), что превышает экономическую мощь стран "Большой семерки". "Поэтому, конечно, нам необходимо пересмотреть эти условия. Запад и США доминируют не только в финансовой системе, но и в международных организациях, таких как Международный валютный фонд. Поэтому, конечно, мы должны переосмыслить ситуацию, создать свои собственные рынки, биржи, ценные бумаги, клиринговую систему, свои депозитарии. Нельзя полагаться только на рынки Нью-Йорка и Лондона", - сказал глава ВТБ.

https://1prime.ru/20240611/organichenie-849068788.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

втб, мировая финансовая система, мнение