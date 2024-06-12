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Глава ВТБ рассказал, что не так с международной финансовой системой - 12.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Глава ВТБ рассказал, что не так с международной финансовой системой
Глава ВТБ рассказал, что не так с международной финансовой системой - 12.06.2024, ПРАЙМ
Глава ВТБ рассказал, что не так с международной финансовой системой
Международная финансовая система нуждается в пересмотре, полагаться только лишь на западные рынки недопустимо, заявил глава ВТБ Андрей Костин. | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T15:07+0300
2024-06-12T15:39+0300
экономика
втб
мировая финансовая система
мнение
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АНКАРА, 12 июн – ПРАЙМ. Международная финансовая система нуждается в пересмотре, полагаться только лишь на западные рынки недопустимо, заявил глава ВТБ Андрей Костин. По его словам, проблемы, возникшие в банковском секторе, могут быть в значительной степени решены благодаря использованию национальных валют в международной торговле. "По большому счету, нужно создавать новый финансовый рынок. Потому что нынешняя международная финансовая система формировалась в других условиях", - сказал Костин в интервью турецкому государственному агентству Anadolu. Костин подчеркнул, что сейчас только на страны БРИКС приходится 40% мирового валового внутреннего продукта (ВВП), что превышает экономическую мощь стран "Большой семерки". "Поэтому, конечно, нам необходимо пересмотреть эти условия. Запад и США доминируют не только в финансовой системе, но и в международных организациях, таких как Международный валютный фонд. Поэтому, конечно, мы должны переосмыслить ситуацию, создать свои собственные рынки, биржи, ценные бумаги, клиринговую систему, свои депозитарии. Нельзя полагаться только на рынки Нью-Йорка и Лондона", - сказал глава ВТБ.
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втб, мировая финансовая система, мнение
Экономика, ВТБ, мировая финансовая система, мнение
15:07 12.06.2024 (обновлено: 15:39 12.06.2024)
 
Глава ВТБ рассказал, что не так с международной финансовой системой

Костин заявил, что международная финансовая система нуждается в пересмотре

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкVI съезд Ассоциации банков России
VI съезд Ассоциации банков России - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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АНКАРА, 12 июн – ПРАЙМ. Международная финансовая система нуждается в пересмотре, полагаться только лишь на западные рынки недопустимо, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
По его словам, проблемы, возникшие в банковском секторе, могут быть в значительной степени решены благодаря использованию национальных валют в международной торговле.
"По большому счету, нужно создавать новый финансовый рынок. Потому что нынешняя международная финансовая система формировалась в других условиях", - сказал Костин в интервью турецкому государственному агентству Anadolu.
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Костин подчеркнул, что сейчас только на страны БРИКС приходится 40% мирового валового внутреннего продукта (ВВП), что превышает экономическую мощь стран "Большой семерки".
"Поэтому, конечно, нам необходимо пересмотреть эти условия. Запад и США доминируют не только в финансовой системе, но и в международных организациях, таких как Международный валютный фонд. Поэтому, конечно, мы должны переосмыслить ситуацию, создать свои собственные рынки, биржи, ценные бумаги, клиринговую систему, свои депозитарии. Нельзя полагаться только на рынки Нью-Йорка и Лондона", - сказал глава ВТБ.
 
ЭкономикаВТБмировая финансовая системамнение
 
 
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