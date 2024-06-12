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В Китае подтвердили спрос на продукты из России
В Китае подтвердили спрос на продукты из России - 12.06.2024, ПРАЙМ
В Китае подтвердили спрос на продукты из России
Спрос на российскую сельскохозяйственную продукцию в Китае по-прежнему высок, продукция из России все лучше удовлетворяет растущий спрос китайских потребителей... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T15:03+0300
2024-06-12T15:03+0300
2024-06-12T15:03+0300
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спрос
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ПЕКИН, 12 июн – ПРАЙМ. Спрос на российскую сельскохозяйственную продукцию в Китае по-прежнему высок, продукция из России все лучше удовлетворяет растущий спрос китайских потребителей на здоровую пищу, заявил РИА Новости глава Китайской ассоциации развития предприятий за рубежом (CODA) Хэ Чжэньвэй. "По мере того, как растет объем российско-китайской торговли, и все больше китайских компаний узнают о сельскохозяйственной продукции из России, растет качество экологического сельского хозяйства, то, если говорить о Китае, рынок сельскохозяйственной продукции продолжает расширяться", - сказал Хэ Чжэньвэй. Он отметил, что сейчас покупательная способность китайцев растет, кроме того, увеличивается их интерес к здоровым экологически чистым продуктам, и российская продукция отвечает этим запросам. "Российская сельскохозяйственная продукция все лучше удовлетворяет спрос в Китае", - отметил он. Товарооборот КНР и России за 2023 год вырос на 26,3%, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году, этот показатель был достигнут в ноябре 2023 года.
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китай, россия, сельхозпродукция, спрос
Экономика, КИТАЙ, РОССИЯ, сельхозпродукция, спрос
В Китае подтвердили спрос на продукты из России
Ассоциация КНР: российские продукты удовлетворяют спрос на здоровую пищу в Китае
ПЕКИН, 12 июн – ПРАЙМ. Спрос на российскую сельскохозяйственную продукцию в Китае по-прежнему высок, продукция из России все лучше удовлетворяет растущий спрос китайских потребителей на здоровую пищу, заявил РИА Новости глава Китайской ассоциации развития предприятий за рубежом (CODA) Хэ Чжэньвэй.
"По мере того, как растет объем российско-китайской торговли, и все больше китайских компаний узнают о сельскохозяйственной продукции из России, растет качество экологического сельского хозяйства, то, если говорить о Китае, рынок сельскохозяйственной продукции продолжает расширяться", - сказал Хэ Чжэньвэй.
Он отметил, что сейчас покупательная способность китайцев растет, кроме того, увеличивается их интерес к здоровым экологически чистым продуктам, и российская продукция отвечает этим запросам.
В Китае пояснили, чем им выгоден российский рынок
"Российская сельскохозяйственная продукция все лучше удовлетворяет спрос в Китае", - отметил он.
Товарооборот КНР и России за 2023 год вырос на 26,3%, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году, этот показатель был достигнут в ноябре 2023 года.