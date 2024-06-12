https://1prime.ru/20240612/po-849108801.html

Минторг США ввел новые ограничения на бизнес и операции с Россией

Минторг США ввел новые ограничения на бизнес и операции с Россией - 12.06.2024, ПРАЙМ

Минторг США ввел новые ограничения на бизнес и операции с Россией

Министерство торговли США ввело новые антироссийские санкции, направленные на ограничение торговли с РФ и Белоруссией, прекращение экспорта программного... | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T20:19+0300

2024-06-12T20:19+0300

2024-06-12T20:19+0300

политика

санкции против рф

белоруссия

сша

по

экспорт

https://cdnn.1prime.ru/img/84139/28/841392844_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_b2d5ec67ff2cc7d8fa6fe43de39081f7.jpg

ВАШИНГТОН, 12 июн — ПРАЙМ. Министерство торговли США ввело новые антироссийские санкции, направленные на ограничение торговли с РФ и Белоруссией, прекращение экспорта программного обеспечения (ПО) для предприятий и ужесточение доступности к получению лицензий для продолжения операций с Москвой и Минском, указано в заявлении ведомства. "Сегодня бюро промышленности и безопасности министерства торговли объявляет о нескольких значительных дополнительных ограничениях экспортного контроля, связанных с действиями против России", - говорится в распространенном сообщении. Новые ограничительные меры включают семи направлений и направлены на борьбу с обходом ограничений через подставные компании, прекращение экспорта ПО для бизнеса в Россию и Белоруссию, расширение запрещенных к экспорту наименований продукции в обе страны и ужесточение доступа к получению лицензий американских властей, разрешающих ограничения для Москвы и Минска. Кроме того, запрещается торговля с рядом иностранных компаний из перечня Минторга, ограничивается участие в экспортных и реэкспортных операциях из США, ограничивается работа дистрибьюторов и перегрузчиков.

https://1prime.ru/20240612/iphone-849108104.html

белоруссия

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

санкции против рф, белоруссия, сша, по, экспорт