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Минторг США ввел новые ограничения на бизнес и операции с Россией
Минторг США ввел новые ограничения на бизнес и операции с Россией - 12.06.2024, ПРАЙМ
Минторг США ввел новые ограничения на бизнес и операции с Россией
Министерство торговли США ввело новые антироссийские санкции, направленные на ограничение торговли с РФ и Белоруссией, прекращение экспорта программного... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T20:19+0300
2024-06-12T20:19+0300
2024-06-12T20:19+0300
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ВАШИНГТОН, 12 июн — ПРАЙМ. Министерство торговли США ввело новые антироссийские санкции, направленные на ограничение торговли с РФ и Белоруссией, прекращение экспорта программного обеспечения (ПО) для предприятий и ужесточение доступности к получению лицензий для продолжения операций с Москвой и Минском, указано в заявлении ведомства. "Сегодня бюро промышленности и безопасности министерства торговли объявляет о нескольких значительных дополнительных ограничениях экспортного контроля, связанных с действиями против России", - говорится в распространенном сообщении. Новые ограничительные меры включают семи направлений и направлены на борьбу с обходом ограничений через подставные компании, прекращение экспорта ПО для бизнеса в Россию и Белоруссию, расширение запрещенных к экспорту наименований продукции в обе страны и ужесточение доступа к получению лицензий американских властей, разрешающих ограничения для Москвы и Минска. Кроме того, запрещается торговля с рядом иностранных компаний из перечня Минторга, ограничивается участие в экспортных и реэкспортных операциях из США, ограничивается работа дистрибьюторов и перегрузчиков.
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санкции против рф, белоруссия, сша, по, экспорт
Политика, санкции против РФ, БЕЛОРУССИЯ, США, ПО, экспорт
Минторг США ввел новые ограничения на бизнес и операции с Россией
Минторг США ввел новые ограничения на бизнес и операции с Россией и Белоруссией
ВАШИНГТОН, 12 июн — ПРАЙМ. Министерство торговли США ввело новые антироссийские санкции, направленные на ограничение торговли с РФ и Белоруссией, прекращение экспорта программного обеспечения (ПО) для предприятий и ужесточение доступности к получению лицензий для продолжения операций с Москвой и Минском, указано в заявлении ведомства.
"Сегодня бюро промышленности и безопасности министерства торговли объявляет о нескольких значительных дополнительных ограничениях экспортного контроля, связанных с действиями против России", - говорится в распространенном сообщении.
Новые ограничительные меры включают семи направлений и направлены на борьбу с обходом ограничений через подставные компании, прекращение экспорта ПО для бизнеса в Россию и Белоруссию, расширение запрещенных к экспорту наименований продукции в обе страны и ужесточение доступа к получению лицензий американских властей, разрешающих ограничения для Москвы и Минска.
Кроме того, запрещается торговля с рядом иностранных компаний из перечня Минторга, ограничивается участие в экспортных и реэкспортных операциях из США, ограничивается работа дистрибьюторов и перегрузчиков.
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