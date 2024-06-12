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Российские ученые нашли способ повысить урожайность подсолнечника - 12.06.2024, ПРАЙМ
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Российские ученые нашли способ повысить урожайность подсолнечника
Российские ученые нашли способ повысить урожайность подсолнечника - 12.06.2024, ПРАЙМ
Российские ученые нашли способ повысить урожайность подсолнечника
Российские ученые нашли способ повысить урожайность подсолнечника почти в 1,5 раза с помощью нового серосодержащего удобрения, рассказали РИА Новости в... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T09:38+0300
2024-06-12T09:38+0300
экономика
подсолнечник
подсолнечное масло
ученые
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Российские ученые нашли способ повысить урожайность подсолнечника почти в 1,5 раза с помощью нового серосодержащего удобрения, рассказали РИА Новости в пресс-службе Казанского государственного аграрного университета. "В ходе полевых опытов, проведенных на базе ООО "Агробиотехнопарк" в Республике Татарстан, было установлено, что внесение нового удобрения - серного бентонита в дозе 150 кг/га способствует увеличению веса семян с одной корзинки подсолнечника на 43% - с 69 грамм до 98 грамм. Эксперименты проводились на гибридах Антемис и Террасми, возделываемых на типичных серых лесных почвах с низким содержанием серы", - говорится в сообщении. Отмечается, что серосодержащие удобрения не только повышают урожайность, но и улучшают качественные характеристики продукции. Сера участвует в образовании хлорофилла, азотном и углеводном обмене, синтезе жиров, а также повышает устойчивость к стрессовым факторам. Заведующий кафедрой землеустройства и кадастров университета, кандидат сельскохозяйственных наук Салават Сулейманов отметил, что Россия является мировым лидером по производству и экспорту подсолнечного масла. По данным 2023 года более 60% производимого в стране растительного масла поставляется на внешние рынки, а более половины экспорта пришлось на Индию и Китай. "Россия обладает огромным потенциалом дальнейшего наращивания объемов торговли с этими странами, учитывая колоссальный спрос на растительные масла", - пояснил он. В университете добавили, что внедрение новой агротехнологии с использованием серосодержащих удобрений позволит повысить рентабельность возделывания подсолнечника за счет увеличения урожайности и качества масличного сырья. А это в свою очередь поможет российским сельхозпроизводителям успешно конкурировать на мировом рынке и удовлетворять растущий спрос на "жидкое золото".
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подсолнечник, подсолнечное масло, ученые
Экономика, подсолнечник, подсолнечное масло, ученые
09:38 12.06.2024
 
Российские ученые нашли способ повысить урожайность подсолнечника

Ученые из РФ нашли способ повысить урожайность подсолнечника почти в 1,5 раза

© РИА Новости . Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанк" Подсолнечник
 Подсолнечник - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Российские ученые нашли способ повысить урожайность подсолнечника почти в 1,5 раза с помощью нового серосодержащего удобрения, рассказали РИА Новости в пресс-службе Казанского государственного аграрного университета.
"В ходе полевых опытов, проведенных на базе ООО "Агробиотехнопарк" в Республике Татарстан, было установлено, что внесение нового удобрения - серного бентонита в дозе 150 кг/га способствует увеличению веса семян с одной корзинки подсолнечника на 43% - с 69 грамм до 98 грамм. Эксперименты проводились на гибридах Антемис и Террасми, возделываемых на типичных серых лесных почвах с низким содержанием серы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что серосодержащие удобрения не только повышают урожайность, но и улучшают качественные характеристики продукции. Сера участвует в образовании хлорофилла, азотном и углеводном обмене, синтезе жиров, а также повышает устойчивость к стрессовым факторам.
Заведующий кафедрой землеустройства и кадастров университета, кандидат сельскохозяйственных наук Салават Сулейманов отметил, что Россия является мировым лидером по производству и экспорту подсолнечного масла. По данным 2023 года более 60% производимого в стране растительного масла поставляется на внешние рынки, а более половины экспорта пришлось на Индию и Китай. "Россия обладает огромным потенциалом дальнейшего наращивания объемов торговли с этими странами, учитывая колоссальный спрос на растительные масла", - пояснил он.
В университете добавили, что внедрение новой агротехнологии с использованием серосодержащих удобрений позволит повысить рентабельность возделывания подсолнечника за счет увеличения урожайности и качества масличного сырья. А это в свою очередь поможет российским сельхозпроизводителям успешно конкурировать на мировом рынке и удовлетворять растущий спрос на "жидкое золото".
Шрот - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
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Экономикаподсолнечникподсолнечное маслоученые
 
 
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