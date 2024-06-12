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ЕС повысит пошлину на импорт китайских электромобилей, пишут СМИ

ЕС повысит пошлину на импорт китайских электромобилей, пишут СМИ - 12.06.2024, ПРАЙМ

ЕС повысит пошлину на импорт китайских электромобилей, пишут СМИ

Еврокомиссия в среду объявит о введении в ЕС с июля дополнительной пошлины в размере до 25% на ввоз электромобилей из Китая, пишет газета Financial Times со... | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T12:15+0300

2024-06-12T12:15+0300

2024-06-12T12:15+0300

экономика

ес

китай

пошлины

электромобили

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Еврокомиссия в среду объявит о введении в ЕС с июля дополнительной пошлины в размере до 25% на ввоз электромобилей из Китая, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с решением. "В среду Европейская комиссия уведомит автопроизводителей о том, что со следующего месяца она будет временно применять дополнительные пошлины в размере до 25% на импортируемые китайские электромобили", - говорится в сообщении издания. По данным газеты, Франция и Испания поддержали введение пошлин, в то время как Германия, Швеция и Венгрия заявили, что не одобряют такой шаг, опасаясь ответных мер со стороны Китая. По словам собеседника издания, активное лоббирование немецкого правительства против данного решения "не сработало". Как пишет издание, до 2 ноября страны-члены ЕС проголосуют по вопросу об окончательном введении пошлин на электроавтомобили сроком на пять лет. Согласно исследованию агентства Transport & Environment (T&E), четверть всех электромобилей, продаваемых в Европе в 2024 году, произведены в Китае. В январе начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий заявил РИА Новости, что США и страны Европы будут активнее использовать протекционистские меры и санкции при активизации китайского экспорта.

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ес, китай, пошлины, электромобили