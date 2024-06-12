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В Узбекистане не исключили снижения потока трудовых мигрантов в Россию

В Узбекистане не исключили снижения потока трудовых мигрантов в Россию - 12.06.2024, ПРАЙМ

В Узбекистане не исключили снижения потока трудовых мигрантов в Россию

В Узбекистане не исключили снижение потока трудовых мигрантов в Россию на фоне роста спроса на работников внутри республики. Об этом заявил начальник отдела... | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T16:32+0300

2024-06-12T16:32+0300

2024-06-12T16:32+0300

экономика

узбекистан

россия

трудовые мигранты

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ТАШКЕНТ,12 июн – ПРАЙМ. В Узбекистане не исключили снижение потока трудовых мигрантов в Россию на фоне роста спроса на работников внутри республики. Об этом заявил начальник отдела агентства по внешней трудовой миграции страны Алишер Рузиев. Ранее пресс-секретарь узбекистанского президента Шерзод Асадов сообщил, что число трудовых мигрантов из Узбекистана в РФ с 2016 года сократилось с 4-6 миллионов до одного миллиона человек. Согласно его оценке, такое снижение связано с эффективностью реформ в республике. По его словам, на сегодняшний день Узбекистан переживает строительный бум "и, естественно, у нас заработная плата сравнялась с некоторыми объектами в РФ"."Поэтому в данной ситуации может быть тенденция оттока наших граждан (отправляющихся — ред.) в Российскую Федерацию", — сказал Рузиев в пресс-центре Sputnik Узбекистан в ходе видеомоста, посвящённого вопросам трудовой миграции. Он отметил, что на некоторых крупных строительных объектах в республике рабочие строительных специальностей сейчас получают около 500-600 долларов в месяц. "Соответственно, ехать в Российскую Федерацию за такой заработной платой уже невыгодно", — пояснил собеседник агентства. Кроме того, Рузиев рассказал, что за последние два года агентство существенно расширило "географию" организованного трудоустройства граждан Узбекистана за рубежом, в частности, за счет спроса на рабочую силу в странах Европы. "Здесь просто надо понять тенденции предложения и спроса на рынке труда", - добавил представитель агентства. Согласно официальным данным узбекской стороны, на заработках за пределами Узбекистана, находятся около двух миллионов человек (порядка 20% экономически активного населения), в том числе около 1 миллиона — в РФ.

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узбекистан, россия, трудовые мигранты