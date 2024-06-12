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Путин утвердил изменения в ответственности за нарушение авторских прав - 12.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин утвердил изменения в ответственности за нарушение авторских прав
Путин утвердил изменения в ответственности за нарушение авторских прав - 12.06.2024, ПРАЙМ
Путин утвердил изменения в ответственности за нарушение авторских прав
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о либерализации уголовного законодательства в сфере нарушения авторских прав. Документ разместили на сайте... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T09:56+0300
2024-06-12T09:56+0300
экономика
бизнес
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закон
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о либерализации уголовного законодательства в сфере нарушения авторских прав. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов. Закон предусматривает поправки в статью 146 УК РФ "Нарушение авторских и смежных прав". В законе сказано, что деяния, предусмотренные частями второй и третьей статьи 146 УК РФ, признаются совершенными в крупном размере, если стоимость экземпляров произведений или фонограмм либо стоимость прав на использование объектов авторского права и смежных прав превышает 500 тысяч рублей, а в особо крупном размере — два миллиона рублей.Согласно пояснительной записке, эти изменения позволяют не только декриминализировать порядка 26% преступлений, предусмотренных статьей 146 УК РФ, но и смягчают ответственность по указанным нормам УК РФ (в отношении приблизительно 40% преступлений по части третьей статьи 146 УК РФ).
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бизнес, авторские права, закон
Экономика, Бизнес, авторские права, закон
09:56 12.06.2024
 
Путин утвердил изменения в ответственности за нарушение авторских прав

Путин подписал закон о смягчении ответственности за нарушение авторских прав

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
© POOL
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о либерализации уголовного законодательства в сфере нарушения авторских прав. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон предусматривает поправки в статью 146 УК РФ "Нарушение авторских и смежных прав".
В законе сказано, что деяния, предусмотренные частями второй и третьей статьи 146 УК РФ, признаются совершенными в крупном размере, если стоимость экземпляров произведений или фонограмм либо стоимость прав на использование объектов авторского права и смежных прав превышает 500 тысяч рублей, а в особо крупном размере — два миллиона рублей.
Согласно пояснительной записке, эти изменения позволяют не только декриминализировать порядка 26% преступлений, предусмотренных статьей 146 УК РФ, но и смягчают ответственность по указанным нормам УК РФ (в отношении приблизительно 40% преступлений по части третьей статьи 146 УК РФ).
Налоговый кодекс - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
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