https://1prime.ru/20240612/psb-849111072.html

Новые санкции США не скажутся на работе ПСБ, заявили в пресс-службе банка

Новые санкции США не скажутся на работе ПСБ, заявили в пресс-службе банка - 12.06.2024, ПРАЙМ

Новые санкции США не скажутся на работе ПСБ, заявили в пресс-службе банка

Новые ограничения, которые были введены США, не влияют на работу ПСБ и не скажутся на обслуживании клиентов, их счета надежно защищены, сообщила пресс-служба... | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T22:37+0300

2024-06-12T22:37+0300

2024-06-12T22:38+0300

экономика

псб

санкции против рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1f/848718185_0:172:3031:1877_1920x0_80_0_0_ee5cb1427bfe6a5e1e02906bfd0ee94e.jpg

МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Новые ограничения, которые были введены США, не влияют на работу ПСБ и не скажутся на обслуживании клиентов, их счета надежно защищены, сообщила пресс-служба банка. "Новые ограничения, введенные со стороны США, не оказывают влияния на работу ПСБ и не скажутся на обслуживании наших клиентов", - говорится в сообщении. Банк подчеркивает, что клиентам ПСБ, как и прежде, доступны все сервисы и услуги. "Валютно-обменные операции можно в привычном режиме осуществлять в приложении ПСБ или в офисах банка. Все счета клиентов ПСБ надежно защищены", - указывает пресс-служба. На работе зарубежных филиалов банка новые санкционные ограничения также не отразятся, отмечается в сообщении.

https://1prime.ru/20240612/svorachivanie-849110734.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

псб, санкции против рф