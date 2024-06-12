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Новые санкции США не скажутся на работе ПСБ, заявили в пресс-службе банка - 12.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240612/psb-849111072.html
Новые санкции США не скажутся на работе ПСБ, заявили в пресс-службе банка
Новые санкции США не скажутся на работе ПСБ, заявили в пресс-службе банка - 12.06.2024, ПРАЙМ
Новые санкции США не скажутся на работе ПСБ, заявили в пресс-службе банка
Новые ограничения, которые были введены США, не влияют на работу ПСБ и не скажутся на обслуживании клиентов, их счета надежно защищены, сообщила пресс-служба... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T22:37+0300
2024-06-12T22:38+0300
экономика
псб
санкции против рф
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МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Новые ограничения, которые были введены США, не влияют на работу ПСБ и не скажутся на обслуживании клиентов, их счета надежно защищены, сообщила пресс-служба банка. "Новые ограничения, введенные со стороны США, не оказывают влияния на работу ПСБ и не скажутся на обслуживании наших клиентов", - говорится в сообщении. Банк подчеркивает, что клиентам ПСБ, как и прежде, доступны все сервисы и услуги. "Валютно-обменные операции можно в привычном режиме осуществлять в приложении ПСБ или в офисах банка. Все счета клиентов ПСБ надежно защищены", - указывает пресс-служба. На работе зарубежных филиалов банка новые санкционные ограничения также не отразятся, отмечается в сообщении.
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псб, санкции против рф
Экономика, ПСБ, санкции против РФ
22:37 12.06.2024 (обновлено: 22:38 12.06.2024)
 
Новые санкции США не скажутся на работе ПСБ, заявили в пресс-службе банка

Пресс-служба ПСБ сообщили, что новые санкции США не повлияют на работу банка

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанк"ПСБ-Банк"
ПСБ-Банк - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Новые ограничения, которые были введены США, не влияют на работу ПСБ и не скажутся на обслуживании клиентов, их счета надежно защищены, сообщила пресс-служба банка.
"Новые ограничения, введенные со стороны США, не оказывают влияния на работу ПСБ и не скажутся на обслуживании наших клиентов", - говорится в сообщении.
Банк подчеркивает, что клиентам ПСБ, как и прежде, доступны все сервисы и услуги.
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"Валютно-обменные операции можно в привычном режиме осуществлять в приложении ПСБ или в офисах банка. Все счета клиентов ПСБ надежно защищены", - указывает пресс-служба.
На работе зарубежных филиалов банка новые санкционные ограничения также не отразятся, отмечается в сообщении.
 
ЭкономикаПСБсанкции против РФ
 
 
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