https://1prime.ru/20240612/psb-849111072.html
Новые санкции США не скажутся на работе ПСБ, заявили в пресс-службе банка
Новые санкции США не скажутся на работе ПСБ, заявили в пресс-службе банка - 12.06.2024, ПРАЙМ
Новые санкции США не скажутся на работе ПСБ, заявили в пресс-службе банка
Новые ограничения, которые были введены США, не влияют на работу ПСБ и не скажутся на обслуживании клиентов, их счета надежно защищены, сообщила пресс-служба... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T22:37+0300
2024-06-12T22:37+0300
2024-06-12T22:38+0300
экономика
псб
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1f/848718185_0:172:3031:1877_1920x0_80_0_0_ee5cb1427bfe6a5e1e02906bfd0ee94e.jpg
МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Новые ограничения, которые были введены США, не влияют на работу ПСБ и не скажутся на обслуживании клиентов, их счета надежно защищены, сообщила пресс-служба банка. "Новые ограничения, введенные со стороны США, не оказывают влияния на работу ПСБ и не скажутся на обслуживании наших клиентов", - говорится в сообщении. Банк подчеркивает, что клиентам ПСБ, как и прежде, доступны все сервисы и услуги. "Валютно-обменные операции можно в привычном режиме осуществлять в приложении ПСБ или в офисах банка. Все счета клиентов ПСБ надежно защищены", - указывает пресс-служба. На работе зарубежных филиалов банка новые санкционные ограничения также не отразятся, отмечается в сообщении.
https://1prime.ru/20240612/svorachivanie-849110734.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1f/848718185_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_de75809353764d3f2066399b5b408a28.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
псб, санкции против рф
Экономика, ПСБ, санкции против РФ
Новые санкции США не скажутся на работе ПСБ, заявили в пресс-службе банка
Пресс-служба ПСБ сообщили, что новые санкции США не повлияют на работу банка
МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Новые ограничения, которые были введены США, не влияют на работу ПСБ и не скажутся на обслуживании клиентов, их счета надежно защищены, сообщила пресс-служба банка.
"Новые ограничения, введенные со стороны США, не оказывают влияния на работу ПСБ и не скажутся на обслуживании наших клиентов", - говорится в сообщении.
Банк подчеркивает, что клиентам ПСБ, как и прежде, доступны все сервисы и услуги.
Минфина США выдало лицензии на сворачивание операций с Мосбиржей
"Валютно-обменные операции можно в привычном режиме осуществлять в приложении ПСБ или в офисах банка. Все счета клиентов ПСБ надежно защищены", - указывает пресс-служба.
На работе зарубежных филиалов банка новые санкционные ограничения также не отразятся, отмечается в сообщении.