https://1prime.ru/20240612/putin-849099066.html

Путин поздравил сограждан с Днем России

Путин поздравил сограждан с Днем России - 12.06.2024, ПРАЙМ

Путин поздравил сограждан с Днем России

Президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных премий поздравил граждан РФ с Днем России. Он отметил, что данный праздник россияне... | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T13:09+0300

2024-06-12T13:09+0300

2024-06-12T13:09+0300

день россии

владимир путин

поздравление

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Москва, 12 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных премий поздравил граждан РФ с Днем России. Он отметил, что данный праздник россияне отмечают с уважением к своей стране, с почитанием ее многовековой истории, заветов наших предков, их достижений и побед.Глава государства подчеркнул, что сегодня россиян объединяют патриотизм и ответственность за судьбу родины.“Считаю необходимым исторически верным отмечать День России, как символ неразрывности тысячелетнего пути нашего отечества. Российская государственность переживала немало сложных, даже трагических периодов, но всегда наш народ побеждал все трудности, преграды и невзгоды, созидал, умножал величие отечества. Сегодня в непростое для нашей страны время нас вновь объединяют патриотизм и ответственность за судьбу родины. Эти чувства близки и дороги каждому из нас, они служат надежной опорой участникам специальной военной операции”, — сказал Путин.Он также отметил, что вся Россия поддерживает героев СВО.Церемония вручения государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2023 год и золотых медалей Героям Труда проходит в среду в Кремле.

https://1prime.ru/20240612/ipoteka-849095375.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

день россии, владимир путин, поздравление