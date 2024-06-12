https://1prime.ru/20240612/putin-849099066.html
Путин поздравил сограждан с Днем России
Путин поздравил сограждан с Днем России - 12.06.2024, ПРАЙМ
Путин поздравил сограждан с Днем России
Президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных премий поздравил граждан РФ с Днем России. Он отметил, что данный праздник россияне... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T13:09+0300
2024-06-12T13:09+0300
2024-06-12T13:09+0300
день россии
владимир путин
поздравление
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Москва, 12 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных премий поздравил граждан РФ с Днем России. Он отметил, что данный праздник россияне отмечают с уважением к своей стране, с почитанием ее многовековой истории, заветов наших предков, их достижений и побед.Глава государства подчеркнул, что сегодня россиян объединяют патриотизм и ответственность за судьбу родины.“Считаю необходимым исторически верным отмечать День России, как символ неразрывности тысячелетнего пути нашего отечества. Российская государственность переживала немало сложных, даже трагических периодов, но всегда наш народ побеждал все трудности, преграды и невзгоды, созидал, умножал величие отечества. Сегодня в непростое для нашей страны время нас вновь объединяют патриотизм и ответственность за судьбу родины. Эти чувства близки и дороги каждому из нас, они служат надежной опорой участникам специальной военной операции”, — сказал Путин.Он также отметил, что вся Россия поддерживает героев СВО.Церемония вручения государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2023 год и золотых медалей Героям Труда проходит в среду в Кремле.
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день россии, владимир путин, поздравление
День России, Владимир Путин, поздравление
Путин поздравил сограждан с Днем России
Путин: граждан России объединяют патриотизм и ответственность за родину
Москва, 12 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных премий поздравил граждан РФ с Днем России. Он отметил, что данный праздник россияне отмечают с уважением к своей стране, с почитанием ее многовековой истории, заветов наших предков, их достижений и побед.
Глава государства подчеркнул, что сегодня россиян объединяют патриотизм и ответственность за судьбу родины.
“Считаю необходимым исторически верным отмечать День России, как символ неразрывности тысячелетнего пути нашего отечества. Российская государственность переживала немало сложных, даже трагических периодов, но всегда наш народ побеждал все трудности, преграды и невзгоды, созидал, умножал величие отечества. Сегодня в непростое для нашей страны время нас вновь объединяют патриотизм и ответственность за судьбу родины. Эти чувства близки и дороги каждому из нас, они служат надежной опорой участникам специальной военной операции”, — сказал Путин.
Он также отметил, что вся Россия поддерживает героев СВО.
Церемония вручения государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2023 год и золотых медалей Героям Труда проходит в среду в Кремле.
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