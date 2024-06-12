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СМИ узнали о грозящем магистрали Rail Baltica дефиците бюджета

СМИ узнали о грозящем магистрали Rail Baltica дефиците бюджета - 12.06.2024, ПРАЙМ

СМИ узнали о грозящем магистрали Rail Baltica дефиците бюджета

Дефицит бюджета в размере до 19 миллиардов евро грозит проекту железнодорожной магистрали Rail Baltica, сообщает телерадиовещательная компания ERR со ссылкой на | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T15:40+0300

2024-06-12T15:40+0300

2024-06-12T15:40+0300

экономика

транспорт

железная дорога

дефицит бюджета

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Дефицит бюджета в размере до 19 миллиардов евро грозит проекту железнодорожной магистрали Rail Baltica, сообщает телерадиовещательная компания ERR со ссылкой на совместный отчет органов государственного контроля стран Балтии. "Проекту железнодорожной магистрали Rail Baltica грозит дефицит бюджета, который может составить от 10 до 19 миллиардов евро", - сообщает ERR. По данным ERR, для полного завершения проекта требуются дополнительные 19 миллиардов евро. Как поясняет телерадиовещательная компания, принимая во внимание последний бюджет проекта в каждой стране и уже выделенные средства, для завершения необходимо изыскать дополнительно 2,7 миллиарда евро в Эстонии, 7,6 миллиарда евро в Латвии и 8,7 миллиарда евро в Литве. Из-за возросшего бюджета и сжатых сроков сдачи железной дороги в эксплуатацию к 2030 году правительства трех стран, по данным ERR, готовятся сократить объем работ, которые должны быть выполнены к 2030 году, и "сосредоточиться на строительстве основной железнодорожной линии". В связи с чем местные станции будут построены "позже или с минимальной функциональностью", а на некоторых участках железной дороги вместо двух пар путей будет построена только одна. Данный шаг, по оценкам экспертов, поможет сократить прогнозируемый дефицит к 2030 году почти в 2 раза. ERR подчеркивает, что пока неясно, будут ли выделены средства из фондов Евросоюза, в каком объеме, а также какова будет ставка софинансирования. Железнодорожная магистраль Rail Baltica длиной 730 километров должна связать государства Западной Европы со странами Балтии через Варшаву, Вильнюс, Каунас, Ригу, Таллин и далее, с помощью парома, с Финляндией. Как неоднократно отмечали эксперты, с точки зрения экономики и логистики проект является проигрышным и не принесет своим создателям выгоды. Кроме того, даже балтийские чиновники отмечали сложности с ее строительством и сомневались в дальнейшей эффективности. В частности, эксперты Государственного контроля во время аудита работ по строительству магистрали осенью 2021 года пришли к выводу, что работы по проектированию и выкуп необходимых для строительства земель на "многие годы" отстают от первоначального графика.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

транспорт, железная дорога, дефицит бюджета