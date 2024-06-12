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Костин предложил решение проблем с расчетами с Турцией

Костин предложил решение проблем с расчетами с Турцией - 12.06.2024, ПРАЙМ

Костин предложил решение проблем с расчетами с Турцией

Создание механизма на основе национальных и цифровых валют может стать решением банковских трудностей между Россией и Турцией, заявил глава ВТБ Андрей Костин. | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T15:18+0300

2024-06-12T15:18+0300

2024-06-12T15:23+0300

экономика

турция

россия

расчеты в нацвалютах

цифровые валюты

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АНКАРА, 12 июн – ПРАЙМ. Создание механизма на основе национальных и цифровых валют может стать решением банковских трудностей между Россией и Турцией, заявил глава ВТБ Андрей Костин. Посол России в Турции Алексей Ерхов заявил ранее РИА Новости, что ситуация вокруг платежных переводов из РФ в Турцию остается напряженной, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество. Заявив, что поиск решений трудностей, возникающих в банковской сфере, должен продолжаться, Костин привел в пример Китай, когда "было найдено решение". "Мы нашли решение в торговле с Китаем, мы проводим платежи в национальной валюте, и мы даже нашли решение с Индией, где существует большой дисбаланс в торговле. Я думаю, что мы также должны искать возможности с Турцией", - сказал Костин в интервью турецкому государственному агентству Anadolu. По словам Костина, среди решений, о которых идет речь, могут быть и цифровые валюты. "Мы должны создать свои новые механизмы на основе цифровых и национальных валют. Конечно, это было бы проще сделать, если бы и рубль, и турецкая лира были более стабильными", - сообщил глава ВТБ. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

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турция, россия, расчеты в нацвалютах, цифровые валюты