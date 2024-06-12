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Санкции против Мосбиржи не повлияют на курс рубля, заявили в Сбере

Санкции против Мосбиржи не повлияют на курс рубля, заявили в Сбере - 12.06.2024, ПРАЙМ

Санкции против Мосбиржи не повлияют на курс рубля, заявили в Сбере

Новые санкции против Мосбиржи не должны повлиять на курс рубля в среднесрочной перспективе, поскольку это не влияет на спрос и предложение валюты, хотя на... | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T22:30+0300

2024-06-12T22:30+0300

2024-06-12T22:30+0300

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МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Новые санкции против Мосбиржи не должны повлиять на курс рубля в среднесрочной перспективе, поскольку это не влияет на спрос и предложение валюты, хотя на краткосрочном горизонте волатильность может быть высокой, сообщил стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрий Попов. "Новые санкции не должны повлиять на курс рубля в среднесрочной перспективе. Так как ограничения торговли на бирже не влияют фундаментально на спрос и предложение валюты", - сказал он журналистам. Попов отметил, что влияние в среднесрочной перспективе может быть даже в пользу укрепления рубля, так как может снизиться отток капитала. "Однако он снижался и до санкций на Мосбиржу, ввиду других санкций и геополитики, поэтому сложно будет оценить эффект именно санкций на Мосбиржу", - добавил аналитик. "При этом в краткосрочной может быть высокая волатильность и широкие спреды в обменниках. Но ситуация нормализуется", - заключил эксперт. Ранее Минфин США сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в список в том числе попали Мосбиржа, НКЦ и НРД.

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мосбиржа, санкции против рф, курсы валют, рубль