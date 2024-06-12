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Эксперт рассказал, как проведут расчеты по открытым сделкам на Мосбирже

Эксперт рассказал, как проведут расчеты по открытым сделкам на Мосбирже - 12.06.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как проведут расчеты по открытым сделкам на Мосбирже

Расчеты на Московской бирже по уже открытым сделкам (например, с "исполнением завтра") с инструментами в долларах и евро, в связи с санкциями, скорее всего,... | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T23:17+0300

2024-06-12T23:17+0300

2024-06-12T23:17+0300

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МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Расчеты на Московской бирже по уже открытым сделкам (например, с "исполнением завтра") с инструментами в долларах и евро, в связи с санкциями, скорее всего, проведут в рублях, прокомментировал РИА Новости главный экономист компании "Ренессанс Капитал" Олег Кузьмин. Ранее Минфин США сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ). При этом управление Минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ. "Расчеты открытых сделок (например, с "исполнением завтра", то есть заключенным в пятницу с исполнением в понедельник - ред.) в долларах и евро точно все проведут в рублях. То есть, если я у вас купил 1000 долларов, то в день расчетов нам надо будет обоим поставить друг другу рубли", - сказал эксперт. В целом, этот пакет санкций немного более чувствительный, чем предыдущие, так как затрагивает институты российской финансовой инфраструктуры, полагает Кузьмин. "Однако то, как быстро Мосбиржа и ЦБ отреагировали на объявление санкций в выходной день, показывает, что они были к этому полностью готовы", - добавляет он. "Что касается влияния на курс, то, наверное, завтра рубль будет немного слабее, а потом, при прочих равных условиях, усложнение доступа к двум по-прежнему основным мировым валютам и рост связанных с этим спредов/транзакционных издержек будет способствовать скорее снижению спроса на иностранные активы", - резюмирует он. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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мосбиржа, биржевые сделки, санкции против рф, рубль