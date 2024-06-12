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Эксперт рассказал, как проведут расчеты по открытым сделкам на Мосбирже - 12.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240612/rubl-849111347.html
Эксперт рассказал, как проведут расчеты по открытым сделкам на Мосбирже
Эксперт рассказал, как проведут расчеты по открытым сделкам на Мосбирже - 12.06.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как проведут расчеты по открытым сделкам на Мосбирже
Расчеты на Московской бирже по уже открытым сделкам (например, с "исполнением завтра") с инструментами в долларах и евро, в связи с санкциями, скорее всего,... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T23:17+0300
2024-06-12T23:17+0300
экономика
мосбиржа
биржевые сделки
санкции против рф
рубль
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МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Расчеты на Московской бирже по уже открытым сделкам (например, с "исполнением завтра") с инструментами в долларах и евро, в связи с санкциями, скорее всего, проведут в рублях, прокомментировал РИА Новости главный экономист компании "Ренессанс Капитал" Олег Кузьмин. Ранее Минфин США сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ). При этом управление Минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ. "Расчеты открытых сделок (например, с "исполнением завтра", то есть заключенным в пятницу с исполнением в понедельник - ред.) в долларах и евро точно все проведут в рублях. То есть, если я у вас купил 1000 долларов, то в день расчетов нам надо будет обоим поставить друг другу рубли", - сказал эксперт. В целом, этот пакет санкций немного более чувствительный, чем предыдущие, так как затрагивает институты российской финансовой инфраструктуры, полагает Кузьмин. "Однако то, как быстро Мосбиржа и ЦБ отреагировали на объявление санкций в выходной день, показывает, что они были к этому полностью готовы", - добавляет он. "Что касается влияния на курс, то, наверное, завтра рубль будет немного слабее, а потом, при прочих равных условиях, усложнение доступа к двум по-прежнему основным мировым валютам и рост связанных с этим спредов/транзакционных издержек будет способствовать скорее снижению спроса на иностранные активы", - резюмирует он. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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мосбиржа, биржевые сделки, санкции против рф, рубль
Экономика, МОСБИРЖА, биржевые сделки, санкции против РФ, рубль
23:17 12.06.2024
 
Эксперт рассказал, как проведут расчеты по открытым сделкам на Мосбирже

Эксперт Кузьмин: расчеты на Мосбирже по открытым сделкам проведут рублями

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВыдача пенсии
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© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Расчеты на Московской бирже по уже открытым сделкам (например, с "исполнением завтра") с инструментами в долларах и евро, в связи с санкциями, скорее всего, проведут в рублях, прокомментировал РИА Новости главный экономист компании "Ренессанс Капитал" Олег Кузьмин.
Ранее Минфин США сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ). При этом управление Минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ.
"Расчеты открытых сделок (например, с "исполнением завтра", то есть заключенным в пятницу с исполнением в понедельник - ред.) в долларах и евро точно все проведут в рублях. То есть, если я у вас купил 1000 долларов, то в день расчетов нам надо будет обоим поставить друг другу рубли", - сказал эксперт.
Вывеска ВТБ на здании в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2024
Новые антироссийские ограничения США не повлияют на работу ВТБ
Вчера, 21:14
В целом, этот пакет санкций немного более чувствительный, чем предыдущие, так как затрагивает институты российской финансовой инфраструктуры, полагает Кузьмин. "Однако то, как быстро Мосбиржа и ЦБ отреагировали на объявление санкций в выходной день, показывает, что они были к этому полностью готовы", - добавляет он.
"Что касается влияния на курс, то, наверное, завтра рубль будет немного слабее, а потом, при прочих равных условиях, усложнение доступа к двум по-прежнему основным мировым валютам и рост связанных с этим спредов/транзакционных издержек будет способствовать скорее снижению спроса на иностранные активы", - резюмирует он.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
 
ЭкономикаМОСБИРЖАбиржевые сделкисанкции против РФрубль
 
 
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