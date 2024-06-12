Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Трудно объяснить". СМИ назвали самый опасный симптом русофобии на Западе - 12.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240612/rusofobiya-849105656.html
"Трудно объяснить". СМИ назвали самый опасный симптом русофобии на Западе
"Трудно объяснить". СМИ назвали самый опасный симптом русофобии на Западе - 12.06.2024, ПРАЙМ
"Трудно объяснить". СМИ назвали самый опасный симптом русофобии на Западе
Чтобы оправдать свои действия на Украине, Запад постоянно пропагандирует идею "российской угрозы", которой на самом деле нет, сообщает египетское издание Al... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T17:40+0300
2024-06-12T17:41+0300
политика
русофобия
запад
россия
российская угроза
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847292642_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_64128d4ea59ff4f97013d01442f9e363.jpg
МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Чтобы оправдать свои действия на Украине, Запад постоянно пропагандирует идею "российской угрозы", которой на самом деле нет, сообщает египетское издание Al Ahram."Готовность ряда европейских стран подлить масла в украинский огонь трудно объяснить, исходя из соответствующих подходов к подобной ситуации в международных отношениях", — указывается в статье.Автор публикации решил прибегнуть в психоанализу, чтобы понять причину заявлений западных лидеров о якобы опасных намерениях Кремля. По его мнению, "некоторые европейские правительства испытывают патологический страх или фобию перед Россией".Данное явление проявляется в публичных выступлениях, в пересмотре оборонной политики, увеличении военных расходов, беспрецедентном росте производства и закупок оружия, уточняется в статье издания.Al Ahram указывает, что самым опасным симптомом русофобии является то, что Германия разрешила Украине использовать западное оружие для нанесения ударов по российской территории, так как эта мера может способствовать эскалации конфликта.Полный текст читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20240612/reshenie-849104630.html
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847292642_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_2ab093655b7d5b9dd2b24e7a333cb3c0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
русофобия, запад, россия, российская угроза
Политика, Русофобия, ЗАПАД, РОССИЯ, российская угроза
17:40 12.06.2024 (обновлено: 17:41 12.06.2024)
 
"Трудно объяснить". СМИ назвали самый опасный симптом русофобии на Западе

Al Ahram: иррациональное поведение Запада из-за Украины чревато эскалацией

© РИА Новости . Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРабота САУ 2С7 "Пион" в зоне проведения спецоперации
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Чтобы оправдать свои действия на Украине, Запад постоянно пропагандирует идею "российской угрозы", которой на самом деле нет, сообщает египетское издание Al Ahram.
"Готовность ряда европейских стран подлить масла в украинский огонь трудно объяснить, исходя из соответствующих подходов к подобной ситуации в международных отношениях", — указывается в статье.
Автор публикации решил прибегнуть в психоанализу, чтобы понять причину заявлений западных лидеров о якобы опасных намерениях Кремля. По его мнению, "некоторые европейские правительства испытывают патологический страх или фобию перед Россией".
%Украинские флаги - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2024
"По неизвестной причине". В Германии удивились странному решению ВСУ
16:46
Данное явление проявляется в публичных выступлениях, в пересмотре оборонной политики, увеличении военных расходов, беспрецедентном росте производства и закупок оружия, уточняется в статье издания.
Al Ahram указывает, что самым опасным симптомом русофобии является то, что Германия разрешила Украине использовать западное оружие для нанесения ударов по российской территории, так как эта мера может способствовать эскалации конфликта.
Полный текст читайте на ИноСМИ >>
 
ПолитикаРусофобияЗАПАДРОССИЯроссийская угроза
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала