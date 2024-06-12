https://1prime.ru/20240612/rusofobiya-849105656.html
"Трудно объяснить". СМИ назвали самый опасный симптом русофобии на Западе
"Трудно объяснить". СМИ назвали самый опасный симптом русофобии на Западе - 12.06.2024, ПРАЙМ
"Трудно объяснить". СМИ назвали самый опасный симптом русофобии на Западе
Чтобы оправдать свои действия на Украине, Запад постоянно пропагандирует идею "российской угрозы", которой на самом деле нет, сообщает египетское издание Al... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T17:40+0300
2024-06-12T17:40+0300
2024-06-12T17:41+0300
политика
русофобия
запад
россия
российская угроза
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847292642_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_64128d4ea59ff4f97013d01442f9e363.jpg
МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Чтобы оправдать свои действия на Украине, Запад постоянно пропагандирует идею "российской угрозы", которой на самом деле нет, сообщает египетское издание Al Ahram."Готовность ряда европейских стран подлить масла в украинский огонь трудно объяснить, исходя из соответствующих подходов к подобной ситуации в международных отношениях", — указывается в статье.Автор публикации решил прибегнуть в психоанализу, чтобы понять причину заявлений западных лидеров о якобы опасных намерениях Кремля. По его мнению, "некоторые европейские правительства испытывают патологический страх или фобию перед Россией".Данное явление проявляется в публичных выступлениях, в пересмотре оборонной политики, увеличении военных расходов, беспрецедентном росте производства и закупок оружия, уточняется в статье издания.Al Ahram указывает, что самым опасным симптомом русофобии является то, что Германия разрешила Украине использовать западное оружие для нанесения ударов по российской территории, так как эта мера может способствовать эскалации конфликта.Полный текст читайте на ИноСМИ >>
https://1prime.ru/20240612/reshenie-849104630.html
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847292642_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_2ab093655b7d5b9dd2b24e7a333cb3c0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
русофобия, запад, россия, российская угроза
Политика, Русофобия, ЗАПАД, РОССИЯ, российская угроза
"Трудно объяснить". СМИ назвали самый опасный симптом русофобии на Западе
Al Ahram: иррациональное поведение Запада из-за Украины чревато эскалацией
МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ.
Чтобы оправдать свои действия на Украине, Запад постоянно пропагандирует идею "российской угрозы", которой на самом деле нет, сообщает египетское издание Al Ahram
.
"Готовность ряда европейских стран подлить масла в украинский огонь трудно объяснить, исходя из соответствующих подходов к подобной ситуации в международных отношениях", — указывается в статье.
Автор публикации решил прибегнуть в психоанализу, чтобы понять причину заявлений западных лидеров о якобы опасных намерениях Кремля. По его мнению, "некоторые европейские правительства испытывают патологический страх или фобию перед Россией".
"По неизвестной причине". В Германии удивились странному решению ВСУ
Данное явление проявляется в публичных выступлениях, в пересмотре оборонной политики, увеличении военных расходов, беспрецедентном росте производства и закупок оружия, уточняется в статье издания.
Al Ahram указывает, что самым опасным симптомом русофобии является то, что Германия разрешила Украине использовать западное оружие для нанесения ударов по российской территории, так как эта мера может способствовать эскалации конфликта.
Полный текст читайте на ИноСМИ
>>