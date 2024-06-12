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В Китае пояснили, чем им выгоден российский рынок - 12.06.2024, ПРАЙМ
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В Китае пояснили, чем им выгоден российский рынок
В Китае пояснили, чем им выгоден российский рынок - 12.06.2024, ПРАЙМ
В Китае пояснили, чем им выгоден российский рынок
Спрос на российском рынке восстанавливается, что открывает китайским компаниям более широкие возможности по сотрудничеству с Россией, заявил РИА Новости глава... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T14:48+0300
2024-06-12T14:48+0300
экономика
китай
россия
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ПЕКИН, 12 июн – ПРАЙМ. Спрос на российском рынке восстанавливается, что открывает китайским компаниям более широкие возможности по сотрудничеству с Россией, заявил РИА Новости глава Китайской ассоциации развития предприятий за рубежом (CODA) Хэ Чжэньвэй. "Сейчас с очевидностью можно наблюдать, что энтузиазм российских компаний по сотрудничеству с Китаем еще более вырос, а диапазон сотрудничества стал еще шире", - сказал Хэ Чжэньвэй. По его словам, когда из-за санкций многие западные продукты и технологии ушли из России, спрос на российском рынке претерпел большие изменения - если до этого его удовлетворяла торговля с западными странами, то теперь произошел поворот на Восток. "Тут, если говорить про Китай, мы видим, что желание российских компаний сотрудничать с Китаем растет. Кроме того, видно, что сейчас высокий спрос на российском рынке восстанавливается, а это открывает китайским компаниям более широкие возможности для сотрудничества с Россией", - сказал Хэ Чжэньвэй.
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китай, россия
Экономика, КИТАЙ, РОССИЯ
14:48 12.06.2024
 
В Китае пояснили, чем им выгоден российский рынок

Ассоциация КНР: российский рынок открывает китайским компаниям новые возможности

© Unsplash/Harrison YuШанхай, Китай
Шанхай, Китай
© Unsplash/Harrison Yu
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ПЕКИН, 12 июн – ПРАЙМ. Спрос на российском рынке восстанавливается, что открывает китайским компаниям более широкие возможности по сотрудничеству с Россией, заявил РИА Новости глава Китайской ассоциации развития предприятий за рубежом (CODA) Хэ Чжэньвэй.
"Сейчас с очевидностью можно наблюдать, что энтузиазм российских компаний по сотрудничеству с Китаем еще более вырос, а диапазон сотрудничества стал еще шире", - сказал Хэ Чжэньвэй.
По его словам, когда из-за санкций многие западные продукты и технологии ушли из России, спрос на российском рынке претерпел большие изменения - если до этого его удовлетворяла торговля с западными странами, то теперь произошел поворот на Восток.
"Тут, если говорить про Китай, мы видим, что желание российских компаний сотрудничать с Китаем растет. Кроме того, видно, что сейчас высокий спрос на российском рынке восстанавливается, а это открывает китайским компаниям более широкие возможности для сотрудничества с Россией", - сказал Хэ Чжэньвэй.
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