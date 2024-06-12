Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Не урегулирование. Названа тайная цель Зеленского на "мирном саммите" - 12.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240612/sammit-849096418.html
Не урегулирование. Названа тайная цель Зеленского на "мирном саммите"
Не урегулирование. Названа тайная цель Зеленского на "мирном саммите" - 12.06.2024, ПРАЙМ
Не урегулирование. Названа тайная цель Зеленского на "мирном саммите"
Перед "мирным саммитом" в Швейцарии не стоит задача урегулирования конфликта на Украине. Владимир Зеленский намерен использовать его для подтверждения своей... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T11:08+0300
2024-06-12T11:10+0300
политика
владимир зеленский
саммит
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/46/841314696_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_cbf1578ee11259b033e719dc5be2b27e.jpg
МОСКВА, 12 июн – ПРАЙМ. Перед "мирным саммитом" в Швейцарии не стоит задача урегулирования конфликта на Украине. Владимир Зеленский намерен использовать его для подтверждения своей просроченной легитимности как президента. Такое мнение в статье для издания Shūkan Gendai высказал японский эксперт-международник, доктор политологии, профессор университета Коти Тосихико Сиохара."Президент Зеленский соорудил "мирный саммит" с единственной целью - "продемонстрировать миру свою легитимность в качестве президента, продолжающего исполнять свои обязанности — хотя срок его полномочий уже истек", - утверждает автор статьи.А на продвижение в Швейцарии мирных переговоров, по мнению Сиохары, Зеленский даже не рассчитывает. В одном из интервью Зеленский, как напоминается в статье, заявил, что Украина представит в Швейцарии лишь три из десяти пунктов "формулы мира" - энергетическая, ядерная и продовольственная безопасность.Но эти пункты, по мнению автора, невыполнимы, пока не будет достигнута договоренность по наиболее важным пунктам этой "формулы": каким образом прекратить на Украине боевые действия и на каких условиях возможен вывод ВС России."Совершенно очевидно, что обсуждать эти вопросы без России было бы безумием", - пишет Сиохара и делает вывод приближающийся "мирный саммит" — "не более чем фарс". При этом он высказывает удивление, что Соединенные Штаты, Евросоюз, Япония и другие государства, считающие себя демократическими, "ничего не говорят о легитимности Зеленского на посту президента".Полностью читайте статью на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240611/mir-849075654.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/46/841314696_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_3813685ce7533ce765502c576a6c1ed8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир зеленский, саммит
Политика, Владимир Зеленский, саммит
11:08 12.06.2024 (обновлено: 11:10 12.06.2024)
 
Не урегулирование. Названа тайная цель Зеленского на "мирном саммите"

Shūkan Gendai: Зеленский хочет подтвердить легитимность за счет мирного саммита

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 июн – ПРАЙМ. Перед "мирным саммитом" в Швейцарии не стоит задача урегулирования конфликта на Украине. Владимир Зеленский намерен использовать его для подтверждения своей просроченной легитимности как президента. Такое мнение в статье для издания Shūkan Gendai высказал японский эксперт-международник, доктор политологии, профессор университета Коти Тосихико Сиохара.
"Президент Зеленский соорудил "мирный саммит" с единственной целью - "продемонстрировать миру свою легитимность в качестве президента, продолжающего исполнять свои обязанности — хотя срок его полномочий уже истек", - утверждает автор статьи.
А на продвижение в Швейцарии мирных переговоров, по мнению Сиохары, Зеленский даже не рассчитывает. В одном из интервью Зеленский, как напоминается в статье, заявил, что Украина представит в Швейцарии лишь три из десяти пунктов "формулы мира" - энергетическая, ядерная и продовольственная безопасность.
Но эти пункты, по мнению автора, невыполнимы, пока не будет достигнута договоренность по наиболее важным пунктам этой "формулы": каким образом прекратить на Украине боевые действия и на каких условиях возможен вывод ВС России.
Сбор чая в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
Шольц назвал мирный саммит по Украине "растением, которое нужно поливать"
Вчера, 16:10
"Совершенно очевидно, что обсуждать эти вопросы без России было бы безумием", - пишет Сиохара и делает вывод приближающийся "мирный саммит" — "не более чем фарс". При этом он высказывает удивление, что Соединенные Штаты, Евросоюз, Япония и другие государства, считающие себя демократическими, "ничего не говорят о легитимности Зеленского на посту президента".
Полностью читайте статью на ИноСМИ
 
ПолитикаВладимир Зеленскийсаммит
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала