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Не урегулирование. Названа тайная цель Зеленского на "мирном саммите"
Не урегулирование. Названа тайная цель Зеленского на "мирном саммите" - 12.06.2024, ПРАЙМ
Не урегулирование. Названа тайная цель Зеленского на "мирном саммите"
Перед "мирным саммитом" в Швейцарии не стоит задача урегулирования конфликта на Украине. Владимир Зеленский намерен использовать его для подтверждения своей... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T11:08+0300
2024-06-12T11:08+0300
2024-06-12T11:10+0300
политика
владимир зеленский
саммит
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МОСКВА, 12 июн – ПРАЙМ. Перед "мирным саммитом" в Швейцарии не стоит задача урегулирования конфликта на Украине. Владимир Зеленский намерен использовать его для подтверждения своей просроченной легитимности как президента. Такое мнение в статье для издания Shūkan Gendai высказал японский эксперт-международник, доктор политологии, профессор университета Коти Тосихико Сиохара."Президент Зеленский соорудил "мирный саммит" с единственной целью - "продемонстрировать миру свою легитимность в качестве президента, продолжающего исполнять свои обязанности — хотя срок его полномочий уже истек", - утверждает автор статьи.А на продвижение в Швейцарии мирных переговоров, по мнению Сиохары, Зеленский даже не рассчитывает. В одном из интервью Зеленский, как напоминается в статье, заявил, что Украина представит в Швейцарии лишь три из десяти пунктов "формулы мира" - энергетическая, ядерная и продовольственная безопасность.Но эти пункты, по мнению автора, невыполнимы, пока не будет достигнута договоренность по наиболее важным пунктам этой "формулы": каким образом прекратить на Украине боевые действия и на каких условиях возможен вывод ВС России."Совершенно очевидно, что обсуждать эти вопросы без России было бы безумием", - пишет Сиохара и делает вывод приближающийся "мирный саммит" — "не более чем фарс". При этом он высказывает удивление, что Соединенные Штаты, Евросоюз, Япония и другие государства, считающие себя демократическими, "ничего не говорят о легитимности Зеленского на посту президента".Полностью читайте статью на ИноСМИ
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владимир зеленский, саммит
Политика, Владимир Зеленский, саммит
Не урегулирование. Названа тайная цель Зеленского на "мирном саммите"
Shūkan Gendai: Зеленский хочет подтвердить легитимность за счет мирного саммита
МОСКВА, 12 июн – ПРАЙМ.
Перед "мирным саммитом" в Швейцарии не стоит задача урегулирования конфликта на Украине. Владимир Зеленский намерен использовать его для подтверждения своей просроченной легитимности как президента. Такое мнение в статье для издания Shūkan Gendai
высказал японский эксперт-международник, доктор политологии, профессор университета Коти Тосихико Сиохара.
"Президент Зеленский соорудил "мирный саммит" с единственной целью - "продемонстрировать миру свою легитимность в качестве президента, продолжающего исполнять свои обязанности — хотя срок его полномочий уже истек", - утверждает автор статьи.
А на продвижение в Швейцарии мирных переговоров, по мнению Сиохары, Зеленский даже не рассчитывает. В одном из интервью Зеленский, как напоминается в статье, заявил, что Украина представит в Швейцарии лишь три из десяти пунктов "формулы мира" - энергетическая, ядерная и продовольственная безопасность.
Но эти пункты, по мнению автора, невыполнимы, пока не будет достигнута договоренность по наиболее важным пунктам этой "формулы": каким образом прекратить на Украине боевые действия и на каких условиях возможен вывод ВС России.
Шольц назвал мирный саммит по Украине "растением, которое нужно поливать"
"Совершенно очевидно, что обсуждать эти вопросы без России было бы безумием", - пишет Сиохара и делает вывод приближающийся "мирный саммит" — "не более чем фарс". При этом он высказывает удивление, что Соединенные Штаты, Евросоюз, Япония и другие государства, считающие себя демократическими, "ничего не говорят о легитимности Зеленского на посту президента".
Полностью читайте статью на ИноСМИ