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МИД Кубы осудил санкции США против России - 12.06.2024, ПРАЙМ
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МИД Кубы осудил санкции США против России
МИД Кубы осудил санкции США против России - 12.06.2024, ПРАЙМ
МИД Кубы осудил санкции США против России
Гавана осуждает односторонние санкции Вашингтона и его союзников против Москвы, а также попытки изолировать страну и призывает прекратить все действия НАТО в... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T15:44+0300
2024-06-12T15:44+0300
политика
россия
куба
санкции против рф
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Гавана осуждает односторонние санкции Вашингтона и его союзников против Москвы, а также попытки изолировать страну и призывает прекратить все действия НАТО в целях эскалации конфликта, заявил глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым. "Куба осуждает все более агрессивную позицию США и НАТО, в том числе, односторонние санкции, которые они вводят против Российской Федерации, мы стойко поддерживаем Россию против политизации и попыток изоляции России со стороны Запада. Мы призываем прекратить односторонние санкции против России, а также прекратить все действия НАТО для оживления конфликта. Также Куба осуждает расширение НАТО к российским границам", — сказал Паррилья. Он добавил, что Гавана будет и дальше работать с Москвой в целях создания справедливого и демократичного многополярного мира. Паррилья также поблагодарил РФ, за ее поддержку и осуждение торгово-экономической и финансовой блокады Кубы со стороны США, осуждение внесения Кубы в перечень государств-спонсоров терроризма.
https://1prime.ru/20240612/kuba-849100997.html
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россия, куба, санкции против рф
Политика, РОССИЯ, КУБА, санкции против РФ
15:44 12.06.2024
 
МИД Кубы осудил санкции США против России

МИД Кубы: Гавана осуждает санкции США против России и попытки изолировать страну

© РИА Новости . Александр СоловскийПлощадь Революции в Гаване
Площадь Революции в Гаване - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости . Александр Соловский
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Гавана осуждает односторонние санкции Вашингтона и его союзников против Москвы, а также попытки изолировать страну и призывает прекратить все действия НАТО в целях эскалации конфликта, заявил глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.
"Куба осуждает все более агрессивную позицию США и НАТО, в том числе, односторонние санкции, которые они вводят против Российской Федерации, мы стойко поддерживаем Россию против политизации и попыток изоляции России со стороны Запада. Мы призываем прекратить односторонние санкции против России, а также прекратить все действия НАТО для оживления конфликта. Также Куба осуждает расширение НАТО к российским границам", — сказал Паррилья.
Он добавил, что Гавана будет и дальше работать с Москвой в целях создания справедливого и демократичного многополярного мира.
Паррилья также поблагодарил РФ, за ее поддержку и осуждение торгово-экономической и финансовой блокады Кубы со стороны США, осуждение внесения Кубы в перечень государств-спонсоров терроризма.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2024
Россия продолжит помогать Кубе, заявил Лавров
14:16
 
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