https://1prime.ru/20240612/sanktsii-849106100.html

США добавили более 30 человек в антироссийские санкционные списки

США добавили более 30 человек в антироссийские санкционные списки - 12.06.2024, ПРАЙМ

США добавили более 30 человек в антироссийские санкционные списки

Соединенные Штаты добавили более 30 человек в антироссийские санкционные списки, указало Министерство финансов Соединенный Штатов. | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T18:04+0300

2024-06-12T18:04+0300

2024-06-12T18:06+0300

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ВАШИНГТОН, 12 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты добавили более 30 человек в антироссийские санкционные списки, указало Министерство финансов Соединенный Штатов. В число физических лиц, внесенных в санкционный список, руководитель компании "Ньютон-ИТМ" Дмитрий Алиханов, руководитель проекта международных автомобильных ралли "Шелковый путь" Булат Янборисов, которого Вашингтон связывает с российской разведкой, и его сын, гендиректор ООО "Маяк" Николай Левин, глава ООО "ТАВ" Александр Танчев, Андрей Судаков из крупнейшей российской золотодобывающей компании "Полюс" и другие граждане РФ. Санкции также введены против молдавского политика, главы Гагаузии Евгении Гуцул, в сообщении министерства финансов США указано, что она связана с Иланом Шором. Под вторичные антироссийские санкции также попали ряд граждан КНР, Белоруссии и Южно-Африканской Республики, двое граждан которой попали в список за причастность к действию группы "Вагнер" на территории ЦАР.

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санкции против рф, сша