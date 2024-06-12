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США добавили более 30 человек в антироссийские санкционные списки
США добавили более 30 человек в антироссийские санкционные списки - 12.06.2024, ПРАЙМ
США добавили более 30 человек в антироссийские санкционные списки
Соединенные Штаты добавили более 30 человек в антироссийские санкционные списки, указало Министерство финансов Соединенный Штатов. | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T18:04+0300
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ВАШИНГТОН, 12 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты добавили более 30 человек в антироссийские санкционные списки, указало Министерство финансов Соединенный Штатов. В число физических лиц, внесенных в санкционный список, руководитель компании "Ньютон-ИТМ" Дмитрий Алиханов, руководитель проекта международных автомобильных ралли "Шелковый путь" Булат Янборисов, которого Вашингтон связывает с российской разведкой, и его сын, гендиректор ООО "Маяк" Николай Левин, глава ООО "ТАВ" Александр Танчев, Андрей Судаков из крупнейшей российской золотодобывающей компании "Полюс" и другие граждане РФ. Санкции также введены против молдавского политика, главы Гагаузии Евгении Гуцул, в сообщении министерства финансов США указано, что она связана с Иланом Шором. Под вторичные антироссийские санкции также попали ряд граждан КНР, Белоруссии и Южно-Африканской Республики, двое граждан которой попали в список за причастность к действию группы "Вагнер" на территории ЦАР.
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санкции против рф, сша
Политика, санкции против РФ, США
США добавили более 30 человек в антироссийские санкционные списки
Минфин США: Штаты добавили более 30 человек в санкционные списки, связанные с РФ
ВАШИНГТОН, 12 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты добавили более 30 человек в антироссийские санкционные списки, указало Министерство финансов Соединенный Штатов.
В число физических лиц, внесенных в санкционный список, руководитель компании "Ньютон-ИТМ" Дмитрий Алиханов, руководитель проекта международных автомобильных ралли "Шелковый путь" Булат Янборисов, которого Вашингтон связывает с российской разведкой, и его сын, гендиректор ООО "Маяк" Николай Левин, глава ООО "ТАВ" Александр Танчев, Андрей Судаков из крупнейшей российской золотодобывающей компании "Полюс" и другие граждане РФ.
Санкции также введены против молдавского политика, главы Гагаузии Евгении Гуцул, в сообщении министерства финансов США указано, что она связана с Иланом Шором.
Под вторичные антироссийские санкции также попали ряд граждан КНР, Белоруссии и Южно-Африканской Республики, двое граждан которой попали в список за причастность к действию группы "Вагнер" на территории ЦАР.
США пригрозили иностранным банкам санкциями за операции с российскими