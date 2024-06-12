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Соединенные Штаты ввели санкции против Мосбиржи
Соединенные Штаты ввели санкции против Мосбиржи - 12.06.2024, ПРАЙМ
Соединенные Штаты ввели санкции против Мосбиржи
США ввели санкции против российской финансовой инфраструктуры, включая Мосбиржу, Национальный клиринговый центр (НКЦ), Национальный расчетный депозитарий (НРД), | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T18:06+0300
2024-06-12T18:06+0300
2024-06-12T18:45+0300
политика
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мосбиржа
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ВАШИНГТОН, 12 июн — ПРАЙМ. США ввели санкции против российской финансовой инфраструктуры, включая Мосбиржу, Национальный клиринговый центр (НКЦ), Национальный расчетный депозитарий (НРД), "Российскую национальную перестраховочную компанию" (РНПК) и страховое общество СОГАЗ следует из заявления американского Минфина. "Московская биржа, НКЦ, НРД, СОГАЗ и РНПК были включены в список в соответствии с исполнительным указом 14024 за осуществление или осуществление в прошлом деятельности в сфере финансовых услуг в Российской Федерации", - указано в пояснении.Американские антироссийские ограничения также затронули более 300 физических и юридических лиц в России, Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке. Среди них:США ввели санкции против заводов:Ограничения ввели против компании "Коулстар" и связанных с ней структур:Санкции также введены в отношении экс-владельца "Коулстар" Александра Бородаева.Под ограничительные меры попали фирмы, связанные с российской угольной компанией "Эльга":
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санкции против рф, мосбиржа, сша, согаз
Политика, санкции против РФ, Мосбиржа, США, Согаз
Соединенные Штаты ввели санкции против Мосбиржи
Минфин США: Штаты ввели санкции против Мосбиржи, НКЦ, НРД, РНПК и СОГАЗ
ВАШИНГТОН, 12 июн — ПРАЙМ. США ввели санкции против российской финансовой инфраструктуры, включая Мосбиржу, Национальный клиринговый центр (НКЦ), Национальный расчетный депозитарий (НРД), "Российскую национальную перестраховочную компанию" (РНПК) и страховое общество СОГАЗ следует из заявления американского Минфина.
"Московская биржа, НКЦ, НРД, СОГАЗ и РНПК были включены в список в соответствии с исполнительным указом 14024 за осуществление или осуществление в прошлом деятельности в сфере финансовых услуг в Российской Федерации", - указано в пояснении.
Американские антироссийские ограничения также затронули более 300 физических и юридических лиц в России, Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.
США пригрозили иностранным банкам санкциями за операции с российскими
- АО "Национальный расчетный депозитарий",
- "Новатэк-СПГ топливо Кашира",
- проект "Мурманский СПГ",
- "Уралредмет",
- АО "Большегрузная техника" "Уралвагонзавода",
- Амурский металургический комбинат,
- "БАЛТМАШ",
- Омский НИИ приборостроения,
- НПО "Иска" и "Импульс",
- АО "Русские электрические двигатели".
США ввели санкции против заводов:
- "Киров-Энергомаш" и Муромский машиностроительный завод,
- АО "Оборонавто",
- "Оловянная рудная компания",
- НИИ прикладной химии,
- АО "Госзнак",
- ГТ "Морстрой" и КБ "Луч",
- институты Высоких технологий и Сильноточной электроники РАН.
- АО "Русгаздобыча",
- Научный центр робототехники и кибернетики,
- "Газпром инвест",
- "Уралвагонзавод",
- проекты "Арктик СПГ 1" и "Арктик СПГ 3",
- белгородская судоверфь,
- АО "Мекаминефть",
- "Дизайн партнер микрочип".
Ограничения ввели против компании "Коулстар" и связанных с ней структур:
- "Угольная компания "Разрез Бейский",
- "Угольная компания "Разрез Майрыхский"" (вместе с учредителем Борисом Варшавским),
- "Разрез Богатырь",
- "Коулстар Транс",
- "Морской терминал Коулстар"
Санкции также введены в отношении экс-владельца "Коулстар" Александра Бородаева.
Под ограничительные меры попали фирмы, связанные с российской угольной компанией "Эльга":
- "Эльга Дорога",
- "Эльга Фабрики",
- "Эльга Магистраль",
- "Эльга Майнинг".