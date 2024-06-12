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Соединенные Штаты ввели санкции против Мосбиржи

Соединенные Штаты ввели санкции против Мосбиржи - 12.06.2024, ПРАЙМ

Соединенные Штаты ввели санкции против Мосбиржи

США ввели санкции против российской финансовой инфраструктуры, включая Мосбиржу, Национальный клиринговый центр (НКЦ), Национальный расчетный депозитарий (НРД), | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T18:06+0300

2024-06-12T18:06+0300

2024-06-12T18:45+0300

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ВАШИНГТОН, 12 июн — ПРАЙМ. США ввели санкции против российской финансовой инфраструктуры, включая Мосбиржу, Национальный клиринговый центр (НКЦ), Национальный расчетный депозитарий (НРД), "Российскую национальную перестраховочную компанию" (РНПК) и страховое общество СОГАЗ следует из заявления американского Минфина. "Московская биржа, НКЦ, НРД, СОГАЗ и РНПК были включены в список в соответствии с исполнительным указом 14024 за осуществление или осуществление в прошлом деятельности в сфере финансовых услуг в Российской Федерации", - указано в пояснении.Американские антироссийские ограничения также затронули более 300 физических и юридических лиц в России, Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке. Среди них:США ввели санкции против заводов:Ограничения ввели против компании "Коулстар" и связанных с ней структур:Санкции также введены в отношении экс-владельца "Коулстар" Александра Бородаева.Под ограничительные меры попали фирмы, связанные с российской угольной компанией "Эльга":

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санкции против рф, мосбиржа, сша, согаз