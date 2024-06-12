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Соединенные Штаты ввели санкции против Мосбиржи - 12.06.2024, ПРАЙМ
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Соединенные Штаты ввели санкции против Мосбиржи
Соединенные Штаты ввели санкции против Мосбиржи - 12.06.2024, ПРАЙМ
Соединенные Штаты ввели санкции против Мосбиржи
США ввели санкции против российской финансовой инфраструктуры, включая Мосбиржу, Национальный клиринговый центр (НКЦ), Национальный расчетный депозитарий (НРД), | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T18:06+0300
2024-06-12T18:45+0300
политика
санкции против рф
мосбиржа
сша
согаз
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ВАШИНГТОН, 12 июн — ПРАЙМ. США ввели санкции против российской финансовой инфраструктуры, включая Мосбиржу, Национальный клиринговый центр (НКЦ), Национальный расчетный депозитарий (НРД), "Российскую национальную перестраховочную компанию" (РНПК) и страховое общество СОГАЗ следует из заявления американского Минфина. "Московская биржа, НКЦ, НРД, СОГАЗ и РНПК были включены в список в соответствии с исполнительным указом 14024 за осуществление или осуществление в прошлом деятельности в сфере финансовых услуг в Российской Федерации", - указано в пояснении.Американские антироссийские ограничения также затронули более 300 физических и юридических лиц в России, Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке. Среди них:США ввели санкции против заводов:Ограничения ввели против компании "Коулстар" и связанных с ней структур:Санкции также введены в отношении экс-владельца "Коулстар" Александра Бородаева.Под ограничительные меры попали фирмы, связанные с российской угольной компанией "Эльга":
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санкции против рф, мосбиржа, сша, согаз
Политика, санкции против РФ, Мосбиржа, США, Согаз
18:06 12.06.2024 (обновлено: 18:45 12.06.2024)
 
Соединенные Штаты ввели санкции против Мосбиржи

Минфин США: Штаты ввели санкции против Мосбиржи, НКЦ, НРД, РНПК и СОГАЗ

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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ВАШИНГТОН, 12 июн — ПРАЙМ. США ввели санкции против российской финансовой инфраструктуры, включая Мосбиржу, Национальный клиринговый центр (НКЦ), Национальный расчетный депозитарий (НРД), "Российскую национальную перестраховочную компанию" (РНПК) и страховое общество СОГАЗ следует из заявления американского Минфина.
"Московская биржа, НКЦ, НРД, СОГАЗ и РНПК были включены в список в соответствии с исполнительным указом 14024 за осуществление или осуществление в прошлом деятельности в сфере финансовых услуг в Российской Федерации", - указано в пояснении.
Американские антироссийские ограничения также затронули более 300 физических и юридических лиц в России, Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2024
США пригрозили иностранным банкам санкциями за операции с российскими
17:58
Среди них:
  • АО "Национальный расчетный депозитарий",
  • "Новатэк-СПГ топливо Кашира",
  • проект "Мурманский СПГ",
  • "Уралредмет",
  • АО "Большегрузная техника" "Уралвагонзавода",
  • Амурский металургический комбинат,
  • "БАЛТМАШ",
  • Омский НИИ приборостроения,
  • НПО "Иска" и "Импульс",
  • АО "Русские электрические двигатели".
США ввели санкции против заводов:
  • "Киров-Энергомаш" и Муромский машиностроительный завод,
  • АО "Оборонавто",
  • "Оловянная рудная компания",
  • НИИ прикладной химии,
  • АО "Госзнак",
  • ГТ "Морстрой" и КБ "Луч",
  • институты Высоких технологий и Сильноточной электроники РАН.
  • АО "Русгаздобыча",
  • Научный центр робототехники и кибернетики,
  • "Газпром инвест",
  • "Уралвагонзавод",
  • проекты "Арктик СПГ 1" и "Арктик СПГ 3",
  • белгородская судоверфь,
  • АО "Мекаминефть",
  • "Дизайн партнер микрочип".
Ограничения ввели против компании "Коулстар" и связанных с ней структур:
  • "Угольная компания "Разрез Бейский",
  • "Угольная компания "Разрез Майрыхский"" (вместе с учредителем Борисом Варшавским),
  • "Разрез Богатырь",
  • "Коулстар Транс",
  • "Морской терминал Коулстар"
Санкции также введены в отношении экс-владельца "Коулстар" Александра Бородаева.
Под ограничительные меры попали фирмы, связанные с российской угольной компанией "Эльга":
  • "Эльга Дорога",
  • "Эльга Фабрики",
  • "Эльга Магистраль",
  • "Эльга Майнинг".
 
Политикасанкции против РФМосбиржаСШАСогаз
 
 
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