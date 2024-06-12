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Санкции США ударят по ним же рикошетом, считает эксперт
Санкции США ударят по ним же рикошетом, считает эксперт - 12.06.2024, ПРАЙМ
Санкции США ударят по ним же рикошетом, считает эксперт
Новые американские санкции ударят рикошетом по самим США и доллару, вынудив торговых партнеров России искать новые пути взаимодействия с ней, заявил РИА Новости | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T19:55+0300
2024-06-12T19:55+0300
2024-06-12T19:55+0300
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МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Новые американские санкции ударят рикошетом по самим США и доллару, вынудив торговых партнеров России искать новые пути взаимодействия с ней, заявил РИА Новости промышленный эксперт Леонид Хазанов. 12 июня очередные антироссийские санкции США затронули более 300 физических и юридических лиц в России, Азии, на Ближнем Востоке, в Европе и Африке."Эти новые санкции действительно ударят рикошетом по американской экономике. Как это связано? Это все очень просто: новый санкционный пакет, он еще больше дисбалансирует международную торговлю с Россией, в которой участвует самое большое количество различных игроков, в том числе китайских и американских", - сказал он. "Соответственно, усиление санкционного давления против нашей страны заставляет те страны, которые сотрудничают с Россией, находить новые пути взаимоотношения с ней. Один из этих путей - это отказ от американского доллара, потому что, ну а какой смысл поддерживать американскую валюту, если хоть против тебя за это могут санкции ввести? В этих условиях что происходит? Усиливается юань, да, и может произойти активизация дискуссий на тему создания вообще отдельной валюты в пределах блоков, в которые входит Россия", - продолжил эксперт. Об этом же на прошлой неделе говорил президент РФ Владимир Путин. По его словам, США своими руками убивают доллар, что побуждает переходить на национальные валюты. "Соответственно из-за новых санкций США будут из международной торговли по сути выдавливаться американские компании, которые в ней участвуют. Самые различные, например, логистические операторы, которые занимаются перевозкой грузов. Ну а их место будут занимать другие игроки, которые хоть на санкции и смотрят, но предпочитают с Россией сотрудничать", - заключил эксперт.
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санкции против рф, сша, доллар
Политика, санкции против РФ, США, доллар
Санкции США ударят по ним же рикошетом, считает эксперт
Эксперт Лазанов: новые американские санкции ударят рикошетом по США и доллару
МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Новые американские санкции ударят рикошетом по самим США и доллару, вынудив торговых партнеров России искать новые пути взаимодействия с ней, заявил РИА Новости промышленный эксперт Леонид Хазанов.
12 июня очередные антироссийские санкции США затронули более 300 физических и юридических лиц в России, Азии, на Ближнем Востоке, в Европе и Африке.
"Эти новые санкции действительно ударят рикошетом по американской экономике. Как это связано? Это все очень просто: новый санкционный пакет, он еще больше дисбалансирует международную торговлю с Россией, в которой участвует самое большое количество различных игроков, в том числе китайских и американских", - сказал он.
Соединенные Штаты ввели санкции против Мосбиржи
"Соответственно, усиление санкционного давления против нашей страны заставляет те страны, которые сотрудничают с Россией, находить новые пути взаимоотношения с ней. Один из этих путей - это отказ от американского доллара, потому что, ну а какой смысл поддерживать американскую валюту, если хоть против тебя за это могут санкции ввести? В этих условиях что происходит? Усиливается юань, да, и может произойти активизация дискуссий на тему создания вообще отдельной валюты в пределах блоков, в которые входит Россия", - продолжил эксперт.
Об этом же на прошлой неделе говорил президент РФ Владимир Путин. По его словам, США своими руками убивают доллар, что побуждает переходить на национальные валюты.
"Соответственно из-за новых санкций США будут из международной торговли по сути выдавливаться американские компании, которые в ней участвуют. Самые различные, например, логистические операторы, которые занимаются перевозкой грузов. Ну а их место будут занимать другие игроки, которые хоть на санкции и смотрят, но предпочитают с Россией сотрудничать", - заключил эксперт.