https://1prime.ru/20240612/sanktsii-849108660.html

Санкции США не вызовут сильные колебания у курса доллара, заявил эксперт

Санкции США не вызовут сильные колебания у курса доллара, заявил эксперт - 12.06.2024, ПРАЙМ

Санкции США не вызовут сильные колебания у курса доллара, заявил эксперт

Санкции США против Московской биржи связаны с проукраинским саммитом в Швейцарии, который проваливается, Штаты хотят усилить давление на Россию, но катастроф с... | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T20:07+0300

2024-06-12T20:07+0300

2024-06-12T20:07+0300

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Санкции США против Московской биржи связаны с проукраинским саммитом в Швейцарии, который проваливается, Штаты хотят усилить давление на Россию, но катастроф с курсом доллара к рублю в РФ не будет, сказал РИА Новости финансовый эксперт Андрей Верников. "Это было ожидаемое событие (санкции против Мосбиржи и НКЦ – ред.), интрига была только в дате. Мне кажется, санкции связаны с предстоящим проукраинским саммитом в Швейцарии, который будет в середине июня. Он явно проваливается, и им (Западу- ред.) надо было как-то усиливать давление на Россию. Саммит провалится, мало народа приедет. Это сильное давление, и они держали этот козырь в запасе", - сказал эксперт. "Что касается катастроф с курсом, ЦБ РФ не раз говорил, что готов к курсообразованию вне биржи, поэтому я не думаю, что будут какие-то сильные колебания доллара вне биржи, потому что это вопрос уже престижа ЦБ. Но психологически, конечно, "плечевики" (те, кто торгует с "плечом", то есть с заемными средствами – ред.), кто держат активы, валютные облигации, они могут "психануть". Но что будут большие изменения в курсе, я не верю", - добавил он. По его мнению, у ЦБ РФ будет методика расчета, чтобы субъекты экспортно-импортной деятельности могли спокойно функционировать. "Я думаю, курс доллара от закрытия вторника не будет сильно отличаться. Как только будет понятна методика курсообразования, курс останется на текущем уровне, плюс-минус один процент", - добавил он. Верников напомнил для туристов, что в СССР было три курса: один - для тех, кто едет отдыхать, второй – для командировочных, третий – курс, который нужен был для импорта. "Но мы пока к этому не придем, курс будет единым", - резюмировал он.

https://1prime.ru/20240612/kursy-849107338.html

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санкции против рф, мирный саммит, курсы валют, доллар