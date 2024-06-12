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Новые санкции США не повлияют на работу Сбербанка в России - 12.06.2024, ПРАЙМ
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Новые санкции США не повлияют на работу Сбербанка в России
Новые санкции США не повлияют на работу Сбербанка в России - 12.06.2024, ПРАЙМ
Новые санкции США не повлияют на работу Сбербанка в России
Новые санкции США не повлияют на работу Сбербанка в России: валютообменные операции клиенты по-прежнему могут осуществить в привычном режиме в приложении и в... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T20:22+0300
2024-06-12T20:28+0300
сбербанк
санкции против рф
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МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Новые санкции США не повлияют на работу Сбербанка в России: валютообменные операции клиенты по-прежнему могут осуществить в привычном режиме в приложении и в офисах банка, при этом принципиальных изменений в работе зарубежных подразделений банк не ждет, говорится в сообщении кредитной организации.США ранее расширили санкции в отношении России, в частности под них отдельно попали зарубежные офисы российских банков, а также Мосбиржа."На работу "Сбера" в России новые введенные ограничения не повлияют. В работе наших зарубежных подразделений также принципиальных изменений не будет, так как они являются неотъемлемой частью группы "Сбера" и на них ранее и так распространялись санкционные ограничения", - сообщили в банке журналистам.Отмечается, что "валютообменные операции клиенты по-прежнему могут осуществить в привычном режиме в "Сбербанк Онлайн" и в офисах банка". В Сбербанке заверили, что все средства клиентов на счетах в долларах и евро находятся в полной сохранности.Там напомнили, что, согласно сообщению Мосбиржи, сделки по покупке и продаже доллара и евро на бирже приостановлены - это значит, что клиенты не смогут купить валюту на Мосбирже через брокерские приложения банков.
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сбербанк, санкции против рф
Сбербанк, санкции против РФ
20:22 12.06.2024 (обновлено: 20:28 12.06.2024)
 
Новые санкции США не повлияют на работу Сбербанка в России

Новые американские антироссийские санкции не повлияют на работу Сбербанка в РФ

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЛоготип Сбера
Логотип Сбера - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Алексей Никольский
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МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Новые санкции США не повлияют на работу Сбербанка в России: валютообменные операции клиенты по-прежнему могут осуществить в привычном режиме в приложении и в офисах банка, при этом принципиальных изменений в работе зарубежных подразделений банк не ждет, говорится в сообщении кредитной организации.
США ранее расширили санкции в отношении России, в частности под них отдельно попали зарубежные офисы российских банков, а также Мосбиржа.
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"На работу "Сбера" в России новые введенные ограничения не повлияют. В работе наших зарубежных подразделений также принципиальных изменений не будет, так как они являются неотъемлемой частью группы "Сбера" и на них ранее и так распространялись санкционные ограничения", - сообщили в банке журналистам.
Отмечается, что "валютообменные операции клиенты по-прежнему могут осуществить в привычном режиме в "Сбербанк Онлайн" и в офисах банка". В Сбербанке заверили, что все средства клиентов на счетах в долларах и евро находятся в полной сохранности.
Там напомнили, что, согласно сообщению Мосбиржи, сделки по покупке и продаже доллара и евро на бирже приостановлены - это значит, что клиенты не смогут купить валюту на Мосбирже через брокерские приложения банков.
 
Сбербанксанкции против РФ
 
 
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