https://1prime.ru/20240612/sderzhivanie-849108382.html
Генсек НАТО заявил о необходимости адаптировать ядерное сдерживание альянса
Генсек НАТО заявил о необходимости адаптировать ядерное сдерживание альянса - 12.06.2024, ПРАЙМ
Генсек НАТО заявил о необходимости адаптировать ядерное сдерживание альянса
Североатлантическому альянсу стоит улучшить ядерные возможности и показать надлежащий уровень сдерживания из-за российской угрозы, сообщил генсек НАТО Йенс... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T19:52+0300
2024-06-12T19:52+0300
2024-06-12T19:52+0300
политика
сдерживание россии
ядерное оружие
нато
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БРЮССЕЛЬ, 12 июн – ПРАЙМ. Североатлантическому альянсу стоит улучшить ядерные возможности и показать надлежащий уровень сдерживания из-за российской угрозы, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед заседанием глав Минобороны блока."Мы видим опасную риторику России… мы должны продемонстрировать эффективность нашего ядерного сдерживания, адаптировать наши ядерные возможности", — отметил он.По его словам, альянс уже достиг определенных результатов в данном вопросе: Соединенные Штаты модернизируют свое ядерное вооружение в Европе, Нидерланды объявили о готовности F-35 для ядреных миссий.Задача НАТО остается прежней — поддержание мира и сдерживание, заключил Столтенберг.Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаки России, бредом.В прошлом году пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказывал, что НАТО создали как "машину для конфронтации", предназначенную для сдерживания России (СССР). Он подчеркивал, что в отношениях России и Запада был период "романтизма", когда была надежда на то, что все будет взаимовыгодно и взаимоуважительно, но "так не бывает".
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сдерживание россии, ядерное оружие, нато
Политика, сдерживание России, ядерное оружие, НАТО
Генсек НАТО заявил о необходимости адаптировать ядерное сдерживание альянса
Столтенберг: нужно адаптировать ядерное сдерживание НАТО из-за российской угрозы
БРЮССЕЛЬ, 12 июн – ПРАЙМ. Североатлантическому альянсу стоит улучшить ядерные возможности и показать надлежащий уровень сдерживания из-за российской угрозы, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед заседанием глав Минобороны блока.
"Мы видим опасную риторику России… мы должны продемонстрировать эффективность нашего ядерного сдерживания, адаптировать наши ядерные возможности", — отметил он.
По его словам, альянс уже достиг определенных результатов в данном вопросе: Соединенные Штаты модернизируют свое ядерное вооружение в Европе, Нидерланды объявили о готовности F-35 для ядреных миссий.
Задача НАТО остается прежней — поддержание мира и сдерживание, заключил Столтенберг.
Генсек НАТО принял решение Венгрии не участвовать в усилении помощи Украине
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаки России, бредом.
В прошлом году пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказывал, что НАТО создали как "машину для конфронтации", предназначенную для сдерживания России (СССР). Он подчеркивал, что в отношениях России и Запада был период "романтизма", когда была надежда на то, что все будет взаимовыгодно и взаимоуважительно, но "так не бывает".