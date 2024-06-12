https://1prime.ru/20240612/sderzhivanie-849108382.html

Генсек НАТО заявил о необходимости адаптировать ядерное сдерживание альянса

Генсек НАТО заявил о необходимости адаптировать ядерное сдерживание альянса - 12.06.2024, ПРАЙМ

Генсек НАТО заявил о необходимости адаптировать ядерное сдерживание альянса

Североатлантическому альянсу стоит улучшить ядерные возможности и показать надлежащий уровень сдерживания из-за российской угрозы, сообщил генсек НАТО Йенс... | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T19:52+0300

2024-06-12T19:52+0300

2024-06-12T19:52+0300

политика

сдерживание россии

ядерное оружие

нато

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БРЮССЕЛЬ, 12 июн – ПРАЙМ. Североатлантическому альянсу стоит улучшить ядерные возможности и показать надлежащий уровень сдерживания из-за российской угрозы, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед заседанием глав Минобороны блока."Мы видим опасную риторику России… мы должны продемонстрировать эффективность нашего ядерного сдерживания, адаптировать наши ядерные возможности", — отметил он.По его словам, альянс уже достиг определенных результатов в данном вопросе: Соединенные Штаты модернизируют свое ядерное вооружение в Европе, Нидерланды объявили о готовности F-35 для ядреных миссий.Задача НАТО остается прежней — поддержание мира и сдерживание, заключил Столтенберг.Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаки России, бредом.В прошлом году пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказывал, что НАТО создали как "машину для конфронтации", предназначенную для сдерживания России (СССР). Он подчеркивал, что в отношениях России и Запада был период "романтизма", когда была надежда на то, что все будет взаимовыгодно и взаимоуважительно, но "так не бывает".

https://1prime.ru/20240612/vengriya-849098151.html

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сдерживание россии, ядерное оружие, нато