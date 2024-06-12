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"Шокировали". На Западе раскрыли последствия неожиданного решения по Китаю
"Шокировали". На Западе раскрыли последствия неожиданного решения по Китаю - 12.06.2024, ПРАЙМ
"Шокировали". На Западе раскрыли последствия неожиданного решения по Китаю
Китайские власти сильно удивились решению Европейского союза повысить с 4 июля пошлины на импорт электрокаров КНР до 38,1 процента, сообщает Politico. | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T17:03+0300
2024-06-12T17:03+0300
2024-06-12T17:03+0300
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МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Китайские власти сильно удивились решению Европейского союза повысить с 4 июля пошлины на импорт электрокаров КНР до 38,1 процента, сообщает Politico."Европейская комиссия шокировала Китай в среду, объявив, что с 4 июля введет пошлины в размере до 38,1 процента на импорт электромобилей — уровень, который оказался намного выше, чем ожидалось", — указывается в материале.Автор публикации предполагает, что данная инициатива может обернуться торговой войной, так как Пекин в ответ начал расследование в отношении европейских производителей спиртных напитков и пригрозил мерами против фермеров и производителей самолетов.Ранее Еврокомиссия провела расследование в отношении импортируемых в ЕС из Китая электромобилей и выявила нарушения из-за "несправедливой" господдержки. В Китае осудили эту меру и отметили, что она нанесет ущерб законным правам и интересам китайской индустрии электромобилей.
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электромобили, импорт, китай, ес
Экономика, электромобили, импорт, КИТАЙ, ЕС
"Шокировали". На Западе раскрыли последствия неожиданного решения по Китаю
Politico: Китай и ЕС стоят на пороге торговой войны после решения Брюсселя
МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ.
Китайские власти сильно удивились решению Европейского союза повысить с 4 июля пошлины на импорт электрокаров КНР до 38,1 процента, сообщает Politico
.
"Европейская комиссия шокировала Китай в среду, объявив, что с 4 июля введет пошлины в размере до 38,1 процента на импорт электромобилей — уровень, который оказался намного выше, чем ожидалось", — указывается в материале.
Автор публикации предполагает, что данная инициатива может обернуться торговой войной, так как Пекин в ответ начал расследование в отношении европейских производителей спиртных напитков и пригрозил мерами против фермеров и производителей самолетов.
В Китае подтвердили спрос на продукты из России
Ранее Еврокомиссия провела расследование в отношении импортируемых в ЕС из Китая электромобилей и выявила нарушения из-за "несправедливой" господдержки.
В Китае осудили эту меру и отметили, что она нанесет ущерб законным правам и интересам китайской индустрии электромобилей.