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В Китае допустили повышение спроса на российские нефть и газ

В Китае допустили повышение спроса на российские нефть и газ - 12.06.2024, ПРАЙМ

В Китае допустили повышение спроса на российские нефть и газ

Спрос в Китае на российские энергоносители может лишь увеличиться, заявил РИА Новости глава Китайской ассоциации развития предприятий за рубежом (CODA) Хэ... | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T13:41+0300

2024-06-12T13:41+0300

2024-06-12T13:41+0300

энергетика

россия

китай

поставки нефти

поставки газа

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ПЕКИН, 12 июн – ПРАЙМ. Спрос в Китае на российские энергоносители может лишь увеличиться, заявил РИА Новости глава Китайской ассоциации развития предприятий за рубежом (CODA) Хэ Чжэньвэй. "Сейчас спрос китайских компаний на российские энергоносители может лишь увеличиться", - сказал Хэ Чжэньвэй. Он отметил, что сейчас Китай продолжает наращивать импорт российского газа, нефти и других природных ресурсов. Согласно данным главного таможенного управления Китая, Россия за январь-апрель 2024 года поставила в Китай 37,785 миллиона тонн нефти на 22,16 миллиарда долларов, сохранив лидерство среди других стран. Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй в мае в интервью РИА Новости заявил, что Китай и Россия будут развивать торговлю сырой нефтью и другими энергоресурсами, Пекин выступает против санкций третьих стран в сфере энергетики. Россия уже много лет подряд является крупным поставщиком сырой нефти в Китай: согласно официальным статистическим данным, в 2023 году Китай импортировал из России 107 миллионов тонн нефти, что на 24% больше, чем в 2022 году.

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россия, китай, поставки нефти, поставки газа