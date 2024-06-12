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В Китае допустили повышение спроса на российские нефть и газ
В Китае допустили повышение спроса на российские нефть и газ - 12.06.2024, ПРАЙМ
В Китае допустили повышение спроса на российские нефть и газ
Спрос в Китае на российские энергоносители может лишь увеличиться, заявил РИА Новости глава Китайской ассоциации развития предприятий за рубежом (CODA) Хэ... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T13:41+0300
2024-06-12T13:41+0300
2024-06-12T13:41+0300
энергетика
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ПЕКИН, 12 июн – ПРАЙМ. Спрос в Китае на российские энергоносители может лишь увеличиться, заявил РИА Новости глава Китайской ассоциации развития предприятий за рубежом (CODA) Хэ Чжэньвэй. "Сейчас спрос китайских компаний на российские энергоносители может лишь увеличиться", - сказал Хэ Чжэньвэй. Он отметил, что сейчас Китай продолжает наращивать импорт российского газа, нефти и других природных ресурсов. Согласно данным главного таможенного управления Китая, Россия за январь-апрель 2024 года поставила в Китай 37,785 миллиона тонн нефти на 22,16 миллиарда долларов, сохранив лидерство среди других стран. Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй в мае в интервью РИА Новости заявил, что Китай и Россия будут развивать торговлю сырой нефтью и другими энергоресурсами, Пекин выступает против санкций третьих стран в сфере энергетики. Россия уже много лет подряд является крупным поставщиком сырой нефти в Китай: согласно официальным статистическим данным, в 2023 году Китай импортировал из России 107 миллионов тонн нефти, что на 24% больше, чем в 2022 году.
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россия, китай, поставки нефти, поставки газа
Энергетика, РОССИЯ, КИТАЙ, поставки нефти, поставки газа
В Китае допустили повышение спроса на российские нефть и газ
Ассоциация CODA: спрос в Китае на нефть и газ из России может лишь увеличиться
ПЕКИН, 12 июн – ПРАЙМ. Спрос в Китае на российские энергоносители может лишь увеличиться, заявил РИА Новости глава Китайской ассоциации развития предприятий за рубежом (CODA) Хэ Чжэньвэй.
"Сейчас спрос китайских компаний на российские энергоносители может лишь увеличиться", - сказал Хэ Чжэньвэй.
Он отметил, что сейчас Китай продолжает наращивать импорт российского газа, нефти и других природных ресурсов.
Согласно данным главного таможенного управления Китая, Россия за январь-апрель 2024 года поставила в Китай 37,785 миллиона тонн нефти на 22,16 миллиарда долларов, сохранив лидерство среди других стран.
Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй в мае в интервью РИА Новости заявил, что Китай и Россия будут развивать торговлю сырой нефтью и другими энергоресурсами, Пекин выступает против санкций третьих стран в сфере энергетики.
Россия уже много лет подряд является крупным поставщиком сырой нефти в Китай: согласно официальным статистическим данным, в 2023 году Китай импортировал из России 107 миллионов тонн нефти, что на 24% больше, чем в 2022 году.
Страны G7 заявят о торговой напряженности с Китаем, сообщили СМИ