https://1prime.ru/20240612/stantsiya-849093673.html
Путин ратифицировал соглашение с Китаем о лунной станции
Путин ратифицировал соглашение с Китаем о лунной станции - 12.06.2024, ПРАЙМ
Путин ратифицировал соглашение с Китаем о лунной станции
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Китаем о совместном создании Международной научной лунной станции (МНЛС). Документ... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T09:47+0300
2024-06-12T09:47+0300
2024-06-12T09:47+0300
россия
китай
луна
https://cdnn.1prime.ru/img/82633/39/826333905_0:77:2068:1240_1920x0_80_0_0_be3c537aba69b8dab21cf379796b1de1.jpg
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Китаем о совместном создании Международной научной лунной станции (МНЛС). Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов. Правительство РФ в марте внесло в Госдуму законопроект о ратификации соглашения с КНР о совместном создании МНЛС. Отмечалось, что задачей станции будет проведение многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, в том числе исследование и использование Луны, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверку технологий, с возможностью длительной беспилотной эксплуатации МНЛС с перспективой обеспечения присутствия человека на Луне. Также отмечалось, что реализация соглашения поможет укрепить стратегическое партнерство РФ и КНР и будет способствовать развитию совместной космической деятельности, закреплению ведущей роли России в освоении космического пространства, включая проекты по исследованию Луны.
https://1prime.ru/20240608/kosmos-849001208.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82633/39/826333905_114:0:1953:1379_1920x0_80_0_0_dd1c60c5169eea8a222981ca886827f2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, луна
Путин ратифицировал соглашение с Китаем о лунной станции
Путин подписал закон о ратификации соглашения с Китаем о создании лунной станции
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Китаем о совместном создании Международной научной лунной станции (МНЛС). Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
Правительство РФ в марте внесло в Госдуму законопроект о ратификации соглашения с КНР о совместном создании МНЛС.
Отмечалось, что задачей станции будет проведение многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, в том числе исследование и использование Луны, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверку технологий, с возможностью длительной беспилотной эксплуатации МНЛС с перспективой обеспечения присутствия человека на Луне.
Также отмечалось, что реализация соглашения поможет укрепить стратегическое партнерство РФ и КНР и будет способствовать развитию совместной космической деятельности, закреплению ведущей роли России в освоении космического пространства, включая проекты по исследованию Луны.
Мантуров рассказал, что является приоритетной задачей России в космосе