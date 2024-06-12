https://1prime.ru/20240612/stantsiya-849093673.html

Путин ратифицировал соглашение с Китаем о лунной станции

Путин ратифицировал соглашение с Китаем о лунной станции - 12.06.2024, ПРАЙМ

Путин ратифицировал соглашение с Китаем о лунной станции

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Китаем о совместном создании Международной научной лунной станции (МНЛС). Документ... | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T09:47+0300

2024-06-12T09:47+0300

2024-06-12T09:47+0300

россия

китай

луна

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Китаем о совместном создании Международной научной лунной станции (МНЛС). Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов. Правительство РФ в марте внесло в Госдуму законопроект о ратификации соглашения с КНР о совместном создании МНЛС. Отмечалось, что задачей станции будет проведение многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, в том числе исследование и использование Луны, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверку технологий, с возможностью длительной беспилотной эксплуатации МНЛС с перспективой обеспечения присутствия человека на Луне. Также отмечалось, что реализация соглашения поможет укрепить стратегическое партнерство РФ и КНР и будет способствовать развитию совместной космической деятельности, закреплению ведущей роли России в освоении космического пространства, включая проекты по исследованию Луны.

https://1prime.ru/20240608/kosmos-849001208.html

китай

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россия, китай, луна