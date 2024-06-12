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Путин ратифицировал соглашение с Китаем о лунной станции - 12.06.2024, ПРАЙМ
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Путин ратифицировал соглашение с Китаем о лунной станции
Путин ратифицировал соглашение с Китаем о лунной станции - 12.06.2024, ПРАЙМ
Путин ратифицировал соглашение с Китаем о лунной станции
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Китаем о совместном создании Международной научной лунной станции (МНЛС). Документ... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T09:47+0300
2024-06-12T09:47+0300
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Китаем о совместном создании Международной научной лунной станции (МНЛС). Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов. Правительство РФ в марте внесло в Госдуму законопроект о ратификации соглашения с КНР о совместном создании МНЛС. Отмечалось, что задачей станции будет проведение многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, в том числе исследование и использование Луны, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверку технологий, с возможностью длительной беспилотной эксплуатации МНЛС с перспективой обеспечения присутствия человека на Луне. Также отмечалось, что реализация соглашения поможет укрепить стратегическое партнерство РФ и КНР и будет способствовать развитию совместной космической деятельности, закреплению ведущей роли России в освоении космического пространства, включая проекты по исследованию Луны.
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россия, китай, луна
РОССИЯ, КИТАЙ, Луна
09:47 12.06.2024
 
Путин ратифицировал соглашение с Китаем о лунной станции

Путин подписал закон о ратификации соглашения с Китаем о создании лунной станции

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкЛуна
Луна - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Китаем о совместном создании Международной научной лунной станции (МНЛС). Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
Правительство РФ в марте внесло в Госдуму законопроект о ратификации соглашения с КНР о совместном создании МНЛС.
Отмечалось, что задачей станции будет проведение многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, в том числе исследование и использование Луны, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверку технологий, с возможностью длительной беспилотной эксплуатации МНЛС с перспективой обеспечения присутствия человека на Луне.
Также отмечалось, что реализация соглашения поможет укрепить стратегическое партнерство РФ и КНР и будет способствовать развитию совместной космической деятельности, закреплению ведущей роли России в освоении космического пространства, включая проекты по исследованию Луны.
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