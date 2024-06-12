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ФРС США сохранила процентную ставку на 5,25-5,5% годовых - 12.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240612/stavka-849109378.html
ФРС США сохранила процентную ставку на 5,25-5,5% годовых
ФРС США сохранила процентную ставку на 5,25-5,5% годовых - 12.06.2024, ПРАЙМ
ФРС США сохранила процентную ставку на 5,25-5,5% годовых
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июньского заседания в шестой раз подряд сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых,... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T21:03+0300
2024-06-12T21:06+0300
экономика
ключевая ставка фрс сша
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МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июньского заседания в шестой раз подряд сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле прошлого года. Регулятор заявил тогда, что считает уместным дальнейшее повышение ставки для достижения максимальной занятости в экономике и целевого уровня инфляции в 2% в долгосрочной перспективе. На следующих шести заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне.
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ключевая ставка фрс сша
Экономика, ключевая ставка ФРС США
21:03 12.06.2024 (обновлено: 21:06 12.06.2024)
 
ФРС США сохранила процентную ставку на 5,25-5,5% годовых

ФРС США ожидаемо сохранила процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых

© Фото : Federal ReserveВид на здание Федеральной резервной системы, США
Вид на здание Федеральной резервной системы, США - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2024
© Фото : Federal Reserve
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МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июньского заседания в шестой раз подряд сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.
ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле прошлого года. Регулятор заявил тогда, что считает уместным дальнейшее повышение ставки для достижения максимальной занятости в экономике и целевого уровня инфляции в 2% в долгосрочной перспективе. На следующих шести заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне.
Логотип Сбера - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2024
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20:22
 
Экономикаключевая ставка ФРС США
 
 
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