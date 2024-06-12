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ФРС США сохранила процентную ставку на 5,25-5,5% годовых

ФРС США сохранила процентную ставку на 5,25-5,5% годовых - 12.06.2024, ПРАЙМ

ФРС США сохранила процентную ставку на 5,25-5,5% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июньского заседания в шестой раз подряд сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых,... | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T21:03+0300

2024-06-12T21:03+0300

2024-06-12T21:06+0300

экономика

ключевая ставка фрс сша

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МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июньского заседания в шестой раз подряд сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле прошлого года. Регулятор заявил тогда, что считает уместным дальнейшее повышение ставки для достижения максимальной занятости в экономике и целевого уровня инфляции в 2% в долгосрочной перспективе. На следующих шести заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне.

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ключевая ставка фрс сша