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ФРС США сохранила процентную ставку на 5,25-5,5% годовых
ФРС США сохранила процентную ставку на 5,25-5,5% годовых - 12.06.2024, ПРАЙМ
ФРС США сохранила процентную ставку на 5,25-5,5% годовых
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июньского заседания в шестой раз подряд сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых,... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T21:03+0300
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2024-06-12T21:06+0300
экономика
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МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июньского заседания в шестой раз подряд сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле прошлого года. Регулятор заявил тогда, что считает уместным дальнейшее повышение ставки для достижения максимальной занятости в экономике и целевого уровня инфляции в 2% в долгосрочной перспективе. На следующих шести заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне.
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ключевая ставка фрс сша
Экономика, ключевая ставка ФРС США
ФРС США сохранила процентную ставку на 5,25-5,5% годовых
ФРС США ожидаемо сохранила процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых
МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июньского заседания в шестой раз подряд сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.
ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле прошлого года. Регулятор заявил тогда, что считает уместным дальнейшее повышение ставки для достижения максимальной занятости в экономике и целевого уровня инфляции в 2% в долгосрочной перспективе. На следующих шести заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне.
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