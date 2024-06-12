https://1prime.ru/20240612/stavka-849110250.html

В ФРС США ждут ставку в 4,75-5% или 5-5,25% к концу этого года

В ФРС США ждут ставку в 4,75-5% или 5-5,25% к концу этого года - 12.06.2024, ПРАЙМ

В ФРС США ждут ставку в 4,75-5% или 5-5,25% к концу этого года

Примерно одинаковое количество членов комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США прогнозируют, что базовая ставка на конец текущего... | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T21:32+0300

2024-06-12T21:32+0300

2024-06-12T21:43+0300

экономика

ключевая ставка фрс сша

прогноз

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МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Примерно одинаковое количество членов комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США прогнозируют, что базовая ставка на конец текущего года снизится до 5-5,25% или 4,75-5%, следует из пресс-релиза регулятора. Из 19 участников заседания семь человек прогнозируют, что ставка на конец текущего года составит 5-5,25%, восемь человек - 4,75-5%. Еще четверо ожидают ставку на конец года на текущем уровне в 5,25-5,5%, следует из прогноза. В марте около половины членов комитета по открытым рынкам ждали на конец 2024 года базовую ставку на уровне 4,5-4,75%.На конец 2025 года девять человек ждут ставку на уровне 4-4,25%, четверо - в 4,25-4,5%, двое - в 3,75-4%. По одному человеку допускают ставку в 2,75-3%, 3,5-3,75%, 4,75-5% и 5,25-5,5%. На конец 2026 года семь человек полагают, что ставка составит 3-3,25%, по трое - 3,25-3,5% и 3,5-3,75%, двое - 2,75-3%, по одному - 2,25-2,5%, 2,5-2,75%, 4-4,25% и 4,75-5%.Медианный прогноз по ставке на текущий год повышен до 5,1% с уровня мартовского прогноза в 4,6%. На следующий год прогноз повышен до 4,1% с 3,9% ранее, на 2026 год - сохранен на отметке 3,1% , а долгосрочный прогноз повышен до 2,8% с ожидавшихся в марте 2,6%.

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ключевая ставка фрс сша, прогноз