https://1prime.ru/20240612/stavka-849110638.html

Глава ФРС допустил снижение процентной ставки в этом году при одном условии

Глава ФРС допустил снижение процентной ставки в этом году при одном условии - 12.06.2024, ПРАЙМ

Глава ФРС допустил снижение процентной ставки в этом году при одном условии

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл допустил снижение процентной ставки в этом году при условии снижения инфляции и сохранения... | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T22:03+0300

2024-06-12T22:03+0300

2024-06-12T22:16+0300

экономика

ключевая ставка фрс сша

https://cdnn.1prime.ru/img/84136/97/841369778_0:243:2049:1395_1920x0_80_0_0_1dc632e67d3ac815ed77ddc376a54cbb.jpg

ВАШИНГТОН, 12 июн — ПРАЙМ. Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл допустил снижение процентной ставки в этом году при условии снижения инфляции и сохранения высокой занятости в стране."Вы можете перевести это в те слова, о которых говорите, но для меня фокус остается на максимальной стабильности цен и занятости", - сообщил он журналистам, отвечая на вопрос о том, стоит ли ожидать одного снижения ставки в этом году при дальнейшем прогрессе ФРС в снижении инфляции.Пауэлл подчеркнул, что не хотел бы делать вывод о том, что ставка будет снижена, но последние данные по инфляции внушают ему оптимизм."Мы смотрим на сегодняшние вещи и думаем, что это хорошие показатели и мы надеемся получить еще больше подобного… Мы готовы скорректировать нашу политику надлежащим образом и думаем, что движемся туда, куда хотели бы", - добавил он.По итогам июньского заседания ФРС США ожидаемо в шестой раз подряд сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. Следующее заседание регулятора пройдет 30-31 июля.Потребительские цены в США по итогам мая выросли на 3,3% в годовом выражении после увеличения на 3,4% месяцем ранее. В месячном выражении цены в мае не изменились после роста на 0,3% в апреле.

https://1prime.ru/20240612/stavka-849109378.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ключевая ставка фрс сша