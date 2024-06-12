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Столтенберг призвал страны НАТО взять на себя обязательства по Украине

Столтенберг призвал страны НАТО взять на себя обязательства по Украине - 12.06.2024, ПРАЙМ

Столтенберг призвал страны НАТО взять на себя обязательства по Украине

Странам-членам Североатлантического альянса нужно взять на себя долгосрочные обязательства по оказанию помощи Украине, в том числе выделять не менее 40... | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T12:31+0300

2024-06-12T12:31+0300

2024-06-12T12:31+0300

вооружения

украина

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Странам-членам Североатлантического альянса нужно взять на себя долгосрочные обязательства по оказанию помощи Украине, в том числе выделять не менее 40 миллиардов евро в год, заявил немецкому информагентству DPA генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. "Мы должны предоставлять 40 миллиардов новых средств каждый год", — сказал он. По словам Столтенберга, это очень большая сумма, но ее необходимо собирать, а делать это легче, разделяя бремя финансовой нагрузки между членами альянса. Долгосрочные финансовые обязательства перед Киевом обеспечат предсказуемость, подотчетность и разделение бремени, пояснил он. "Чем сильнее мы привержены долгосрочным обязательствам, тем скорее эта война может закончиться", — считает Столтенберг. Он также отметил, что бремя финансовой нагрузки между союзниками может быть рассчитано на основе их ВВП: таким образом, около половины от 40 миллиардов должны будут выделять США, а остальное — Канада и европейские члены альянса. "Это абсолютно осуществимо", — сказал генсек НАТО. По данным DPA, взятие долгосрочных финансовых обязательств перед Украиной будет обсуждаться на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе 13-14 июня. Столтенберг считает, что идея долгосрочных финансовых обязательств пользуется широкой поддержкой, но признает, что некоторые союзники проявляют осторожность, когда речь заходит о конкретном распределении бремени. При этом генсек НАТО надеется, что соглашение будет достигнуто. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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украина, нато, поддержка украины