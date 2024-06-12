https://1prime.ru/20240612/sudoproizvodstvo-849096301.html

В России выросла сумма иска для ведения упрощенного судопроизводства

В России выросла сумма иска для ведения упрощенного судопроизводства - 12.06.2024, ПРАЙМ

В России выросла сумма иска для ведения упрощенного судопроизводства

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий увеличение со 100 тысяч рублей до 250 тысяч рублей суммы исковых требований для того, чтобы дело... | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T11:03+0300

2024-06-12T11:03+0300

2024-06-12T11:08+0300

суды

закон

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/58/841455823_0:250:2400:1600_1920x0_80_0_0_ffd4dc3743d5e2ac23ae1ac1f8234b73.jpg

МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий увеличение со 100 тысяч рублей до 250 тысяч рублей суммы исковых требований для того, чтобы дело рассматривалось в порядке упрощенного судопроизводства. Закон разместили на сайте официального опубликования правовых актов. Поправки также унифицируют нормы гражданского процессуального законодательства в части содержания протокола, его составления, обязательности ведения протокола и так далее. Кроме того, в законе прописана возможность предъявления по месту жительства истца исков, связанных с социальными выплатами и льготами.

https://1prime.ru/20240611/nakazaniya-849051852.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

суды, закон