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В России выросла сумма иска для ведения упрощенного судопроизводства - 12.06.2024, ПРАЙМ
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В России выросла сумма иска для ведения упрощенного судопроизводства
В России выросла сумма иска для ведения упрощенного судопроизводства - 12.06.2024, ПРАЙМ
В России выросла сумма иска для ведения упрощенного судопроизводства
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий увеличение со 100 тысяч рублей до 250 тысяч рублей суммы исковых требований для того, чтобы дело... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T11:03+0300
2024-06-12T11:08+0300
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закон
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий увеличение со 100 тысяч рублей до 250 тысяч рублей суммы исковых требований для того, чтобы дело рассматривалось в порядке упрощенного судопроизводства. Закон разместили на сайте официального опубликования правовых актов. Поправки также унифицируют нормы гражданского процессуального законодательства в части содержания протокола, его составления, обязательности ведения протокола и так далее. Кроме того, в законе прописана возможность предъявления по месту жительства истца исков, связанных с социальными выплатами и льготами.
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суды, закон
суды, закон
11:03 12.06.2024 (обновлено: 11:08 12.06.2024)
 
В России выросла сумма иска для ведения упрощенного судопроизводства

Путин подписал закон о повышении суммы иска для упрощенного судопроизводства

© Unsplash/Sasun BughdaryanСудейский молоток
Судейский молоток
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий увеличение со 100 тысяч рублей до 250 тысяч рублей суммы исковых требований для того, чтобы дело рассматривалось в порядке упрощенного судопроизводства. Закон разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
Поправки также унифицируют нормы гражданского процессуального законодательства в части содержания протокола, его составления, обязательности ведения протокола и так далее.
Кроме того, в законе прописана возможность предъявления по месту жительства истца исков, связанных с социальными выплатами и льготами.
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