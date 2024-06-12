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Минфина США выдало лицензии на сворачивание операций с Мосбиржей
Минфина США выдало лицензии на сворачивание операций с Мосбиржей - 12.06.2024, ПРАЙМ
Минфина США выдало лицензии на сворачивание операций с Мосбиржей
Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T22:11+0300
2024-06-12T22:11+0300
2024-06-12T22:11+0300
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МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и Национальным клиринговым центром (НКЦ) до 13 августа, следует из пресс-релиза ведомства. "За исключением случаев, предусмотренных в… настоящей генеральной лицензии, все операции, необходимые для прекращения любой операции с участием одной или более из следующих заблокированных организаций, разрешены до 00.01 по восточному времени 13 августа 2024 года", - говорится в сообщении. Ранее Минфин США сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в список в том числе попали Мосбиржа, НКЦ и НРД. Мосбиржа позднее сообщила, что в связи с санкциями США с 13 июня не будет проводить торги долларом и евро, на фондовом и денежном рынках не будет торгов инструментами с расчетами в этих валютах, на срочном рынке торги проводятся в обычном режиме.
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Экономика, США, санкции против РФ, Мосбиржа
Минфина США выдало лицензии на сворачивание операций с Мосбиржей
Подразделение Минфина США выдало лицензии на сворачивание операций с Мосбиржей
МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и Национальным клиринговым центром (НКЦ) до 13 августа, следует из пресс-релиза ведомства.
"За исключением случаев, предусмотренных в… настоящей генеральной лицензии, все операции, необходимые для прекращения любой операции с участием одной или более из следующих заблокированных организаций, разрешены до 00.01 по восточному времени 13 августа 2024 года", - говорится в сообщении.
Ранее Минфин США сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в список в том числе попали Мосбиржа, НКЦ и НРД.
Мосбиржа позднее сообщила, что в связи с санкциями США с 13 июня не будет проводить торги долларом и евро, на фондовом и денежном рынках не будет торгов инструментами с расчетами в этих валютах, на срочном рынке торги проводятся в обычном режиме.
ЦБ сообщил, где сделки с долларом и евро продолжат совершаться