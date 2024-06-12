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Мосбиржа с 13 июня приостанавливает торги долларом и евро

Мосбиржа с 13 июня приостанавливает торги долларом и евро - 12.06.2024, ПРАЙМ

Мосбиржа с 13 июня приостанавливает торги долларом и евро

Московская биржа в связи с санкциями США с 13 июня не будет проводить торги долларом и евро, на фондовом и денежном рынках не будет торгов инструментами с... | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T18:17+0300

2024-06-12T18:17+0300

2024-06-12T18:30+0300

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МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Московская биржа в связи с санкциями США с 13 июня не будет проводить торги долларом и евро, на фондовом и денежном рынках не будет торгов инструментами с расчетами в этих валютах, на срочном рынке торги проводятся в обычном режиме, говорится в сообщении торговой площадки.Ранее Минфин США сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке Мосбиржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ)."О проведении торгов на рынках Московской биржи: в связи введением США ограничительных мер в отношении группы "Московская биржа" с 13 июня 2024 года торги на рынках Московской биржи будут проводиться в соответствии с действующим регламентом: на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги осуществляются по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США и евро", - говорится в сообщении биржи."…На фондовом и денежном рынках, рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) торги осуществляются по всем инструментам, за исключением инструментов с расчетами в долларах США и евро; на срочном рынке торги проводятся в обычном режиме", - указывается там же.

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мосбиржа, доллар, евро