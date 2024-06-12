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ЦБ сообщил, где сделки с долларом и евро продолжат совершаться
ЦБ сообщил, где сделки с долларом и евро продолжат совершаться - 12.06.2024, ПРАЙМ
ЦБ сообщил, где сделки с долларом и евро продолжат совершаться
Сделки с долларом и евро после санкций против Мосбиржи продолжат совершаться на внебиржевом рынке, говорится в сообщении Банка России. | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T18:43+0300
2024-06-12T18:43+0300
2024-06-12T18:44+0300
экономика
доллар
евро
внебиржевые операции
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МОСКВА, 12 июн – ПРАЙМ. Сделки с долларом и евро после санкций против Мосбиржи продолжат совершаться на внебиржевом рынке, говорится в сообщении Банка России. США ранее ввели санкции против Мосбиржи, а также ее дочерних компаний — Национального расчетного депозитария и Национального клирингового центра. "В связи с введением США ограничительных мер в отношении группы "Московская биржа" приостанавливается проведение биржевых торгов и расчеты поставочных инструментов в долларах США и евро. Сделки с долларом США и евро продолжат совершаться на внебиржевом рынке", - сообщил регулятор. В ЦБ добавили, что торги на всех остальных биржевых сегментах и по биржевым инструментам в рублях и в прочих валютах будут проводиться в штатном режиме.
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доллар, евро, внебиржевые операции
Экономика, доллар, евро, внебиржевые операции
ЦБ сообщил, где сделки с долларом и евро продолжат совершаться
Центробанк: сделки с долларом и евро продолжат совершаться на внебиржевом рынке
МОСКВА, 12 июн – ПРАЙМ. Сделки с долларом и евро после санкций против Мосбиржи продолжат совершаться на внебиржевом рынке, говорится в сообщении Банка России.
США ранее ввели санкции против Мосбиржи, а также ее дочерних компаний — Национального расчетного депозитария и Национального клирингового центра.
"В связи с введением США ограничительных мер в отношении группы "Московская биржа" приостанавливается проведение биржевых торгов и расчеты поставочных инструментов в долларах США и евро. Сделки с долларом США и евро продолжат совершаться на внебиржевом рынке", - сообщил регулятор.
В ЦБ добавили, что торги на всех остальных биржевых сегментах и по биржевым инструментам в рублях и в прочих валютах будут проводиться в штатном режиме.
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