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ЦБ сообщил, где сделки с долларом и евро продолжат совершаться

ЦБ сообщил, где сделки с долларом и евро продолжат совершаться - 12.06.2024, ПРАЙМ

ЦБ сообщил, где сделки с долларом и евро продолжат совершаться

Сделки с долларом и евро после санкций против Мосбиржи продолжат совершаться на внебиржевом рынке, говорится в сообщении Банка России. | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T18:43+0300

2024-06-12T18:43+0300

2024-06-12T18:44+0300

экономика

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внебиржевые операции

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МОСКВА, 12 июн – ПРАЙМ. Сделки с долларом и евро после санкций против Мосбиржи продолжат совершаться на внебиржевом рынке, говорится в сообщении Банка России. США ранее ввели санкции против Мосбиржи, а также ее дочерних компаний — Национального расчетного депозитария и Национального клирингового центра. "В связи с введением США ограничительных мер в отношении группы "Московская биржа" приостанавливается проведение биржевых торгов и расчеты поставочных инструментов в долларах США и евро. Сделки с долларом США и евро продолжат совершаться на внебиржевом рынке", - сообщил регулятор. В ЦБ добавили, что торги на всех остальных биржевых сегментах и по биржевым инструментам в рублях и в прочих валютах будут проводиться в штатном режиме.

https://1prime.ru/20240612/zapret-849105795.html

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доллар, евро, внебиржевые операции