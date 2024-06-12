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Россияне стали хуже относиться к испытательному сроку при трудоустройстве

Россияне стали хуже относиться к испытательному сроку при трудоустройстве - 12.06.2024, ПРАЙМ

Россияне стали хуже относиться к испытательному сроку при трудоустройстве

Наличие испытательного срока на новой работе не вызывает дискомфорта у большинства россиян, однако доля тех, кто все-таки относится к нему негативно, с 2022... | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T09:16+0300

2024-06-12T09:16+0300

2024-06-12T09:16+0300

экономика

россия

трудоустройство

испытательный срок

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Наличие испытательного срока на новой работе не вызывает дискомфорта у большинства россиян, однако доля тех, кто все-таки относится к нему негативно, с 2022 года несколько увеличилась, подсчитали для РИА Новости аналитики SuperJob. "За два года стало чуть больше россиян, которые относятся к испытательному сроку негативно (14% и 12%), впрочем, они по-прежнему в меньшинстве. Респонденты объясняют его недоверием работодателя к их компетенциям", - показало исследование. Отрицательно к подобной проверке кандидатов чаще относятся те, кто ранее не сталкивался с прохождением испытательного срока (22% против 13% среди остальных). При этом, 43% россиян спокойно относятся к испытательному сроку при приеме на работу, а 39% — с пониманием. "Для работодателя это, пожалуй, единственный способ проверить деловые качества нового сотрудника, а сотруднику — понять, насколько предложенная работа ему подходит", - считают они. Остальные затруднились с ответом. Женщины чаще мужчин относятся к испытательному сроку спокойно и с пониманием: 85% против 80% соответственно. Чаще всего подобное отношение демонстрируют опрошенные с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц (88%).

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россия, трудоустройство, испытательный срок