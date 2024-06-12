Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне стали хуже относиться к испытательному сроку при трудоустройстве - 12.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240612/trudoustroystvo-849092401.html
Россияне стали хуже относиться к испытательному сроку при трудоустройстве
Россияне стали хуже относиться к испытательному сроку при трудоустройстве - 12.06.2024, ПРАЙМ
Россияне стали хуже относиться к испытательному сроку при трудоустройстве
Наличие испытательного срока на новой работе не вызывает дискомфорта у большинства россиян, однако доля тех, кто все-таки относится к нему негативно, с 2022... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T09:16+0300
2024-06-12T09:16+0300
экономика
россия
трудоустройство
испытательный срок
https://cdnn.1prime.ru/img/76325/26/763252689_0:157:3504:2128_1920x0_80_0_0_a6786dd86721afa04e443fc16bda2df4.jpg
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Наличие испытательного срока на новой работе не вызывает дискомфорта у большинства россиян, однако доля тех, кто все-таки относится к нему негативно, с 2022 года несколько увеличилась, подсчитали для РИА Новости аналитики SuperJob. "За два года стало чуть больше россиян, которые относятся к испытательному сроку негативно (14% и 12%), впрочем, они по-прежнему в меньшинстве. Респонденты объясняют его недоверием работодателя к их компетенциям", - показало исследование. Отрицательно к подобной проверке кандидатов чаще относятся те, кто ранее не сталкивался с прохождением испытательного срока (22% против 13% среди остальных). При этом, 43% россиян спокойно относятся к испытательному сроку при приеме на работу, а 39% — с пониманием. "Для работодателя это, пожалуй, единственный способ проверить деловые качества нового сотрудника, а сотруднику — понять, насколько предложенная работа ему подходит", - считают они. Остальные затруднились с ответом. Женщины чаще мужчин относятся к испытательному сроку спокойно и с пониманием: 85% против 80% соответственно. Чаще всего подобное отношение демонстрируют опрошенные с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц (88%).
https://1prime.ru/20240611/rabota-849062111.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76325/26/763252689_389:0:3504:2336_1920x0_80_0_0_8d8ea0a8236e5549ea9d935e6b234aec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, трудоустройство, испытательный срок
Экономика, РОССИЯ, трудоустройство, испытательный срок
09:16 12.06.2024
 
Россияне стали хуже относиться к испытательному сроку при трудоустройстве

SuperJob: в России за два года стали хуже относиться к испытательному сроку

© fotolia.com / endostockСобеседование
Собеседование - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2024
© fotolia.com / endostock
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Наличие испытательного срока на новой работе не вызывает дискомфорта у большинства россиян, однако доля тех, кто все-таки относится к нему негативно, с 2022 года несколько увеличилась, подсчитали для РИА Новости аналитики SuperJob.
"За два года стало чуть больше россиян, которые относятся к испытательному сроку негативно (14% и 12%), впрочем, они по-прежнему в меньшинстве. Респонденты объясняют его недоверием работодателя к их компетенциям", - показало исследование.
Отрицательно к подобной проверке кандидатов чаще относятся те, кто ранее не сталкивался с прохождением испытательного срока (22% против 13% среди остальных).
При этом, 43% россиян спокойно относятся к испытательному сроку при приеме на работу, а 39% — с пониманием.
"Для работодателя это, пожалуй, единственный способ проверить деловые качества нового сотрудника, а сотруднику — понять, насколько предложенная работа ему подходит", - считают они.
Остальные затруднились с ответом.
Женщины чаще мужчин относятся к испытательному сроку спокойно и с пониманием: 85% против 80% соответственно. Чаще всего подобное отношение демонстрируют опрошенные с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц (88%).
Ярмарка вакансий - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
Раскрыто, почему россияне меняют работу
Вчера, 12:05
 
ЭкономикаРОССИЯтрудоустройствоиспытательный срок
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала