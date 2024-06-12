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Решетников отметил увеличение турпотока в Россию в январе-апреле - 12.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240612/turpotok-849101834.html
Решетников отметил увеличение турпотока в Россию в январе-апреле
Решетников отметил увеличение турпотока в Россию в январе-апреле - 12.06.2024, ПРАЙМ
Решетников отметил увеличение турпотока в Россию в январе-апреле
Въездной туристический поток в Россию в январе-апреле текущего года вырос на 40%, следует из слов министра экономического развития РФ Максима Решетникова. | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T14:51+0300
2024-06-12T14:51+0300
экономика
туризм
въездной турпоток
турпоток по россии
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МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Въездной туристический поток в Россию в январе-апреле текущего года вырос на 40%, следует из слов министра экономического развития РФ Максима Решетникова. "Механизмы созданы, мы их постоянно расширяем, но и те, что уже созданы, они работают … и обеспечивают рост въездного туризма. У нас по четырем месяцам рост на 40%", - сообщил Решетников журналистам в кулуарах форума "Путешествуй". Он отметил, что с августа прошлого года, когда была запущена электронная виза, в Россию въехало 400 тысяч иностранцев. Министр также напомнил, что в России работают механизмы групповых безвизовых поездок с Китаем и Ираном. Он подчеркнул, что сейчас ведутся переговоры по части безвизовых тургрупп с Индией.
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туризм, въездной турпоток, турпоток по россии
Экономика, Туризм, въездной турпоток, турпоток по России
14:51 12.06.2024
 
Решетников отметил увеличение турпотока в Россию в январе-апреле

Решетников: въездной турпоток в Россию в январе-апреле вырос на 40 процентов

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Въездной туристический поток в Россию в январе-апреле текущего года вырос на 40%, следует из слов министра экономического развития РФ Максима Решетникова.
"Механизмы созданы, мы их постоянно расширяем, но и те, что уже созданы, они работают … и обеспечивают рост въездного туризма. У нас по четырем месяцам рост на 40%", - сообщил Решетников журналистам в кулуарах форума "Путешествуй".
Он отметил, что с августа прошлого года, когда была запущена электронная виза, в Россию въехало 400 тысяч иностранцев.
Министр также напомнил, что в России работают механизмы групповых безвизовых поездок с Китаем и Ираном. Он подчеркнул, что сейчас ведутся переговоры по части безвизовых тургрупп с Индией.
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