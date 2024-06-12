https://1prime.ru/20240612/turpotok-849101834.html

Решетников отметил увеличение турпотока в Россию в январе-апреле

Решетников отметил увеличение турпотока в Россию в январе-апреле - 12.06.2024, ПРАЙМ

Решетников отметил увеличение турпотока в Россию в январе-апреле

Въездной туристический поток в Россию в январе-апреле текущего года вырос на 40%, следует из слов министра экономического развития РФ Максима Решетникова. | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T14:51+0300

2024-06-12T14:51+0300

2024-06-12T14:51+0300

экономика

туризм

въездной турпоток

турпоток по россии

https://cdnn.1prime.ru/img/84150/22/841502238_0:0:3055:1719_1920x0_80_0_0_ced96c000d34480c6b9609e72921c205.jpg

МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Въездной туристический поток в Россию в январе-апреле текущего года вырос на 40%, следует из слов министра экономического развития РФ Максима Решетникова. "Механизмы созданы, мы их постоянно расширяем, но и те, что уже созданы, они работают … и обеспечивают рост въездного туризма. У нас по четырем месяцам рост на 40%", - сообщил Решетников журналистам в кулуарах форума "Путешествуй". Он отметил, что с августа прошлого года, когда была запущена электронная виза, в Россию въехало 400 тысяч иностранцев. Министр также напомнил, что в России работают механизмы групповых безвизовых поездок с Китаем и Ираном. Он подчеркнул, что сейчас ведутся переговоры по части безвизовых тургрупп с Индией.

https://1prime.ru/20240610/turpotok-849018440.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, въездной турпоток, турпоток по россии