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Украинский бизнес столкнулся с острой нехваткой рабочей силы

Украинский бизнес столкнулся с острой нехваткой рабочей силы - 12.06.2024, ПРАЙМ

Украинский бизнес столкнулся с острой нехваткой рабочей силы

Более половины украинских компаний - 57% - испытывают нехватку рабочей силы, сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко. | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T17:06+0300

2024-06-12T17:06+0300

2024-06-12T17:06+0300

экономика

украина

бизнес

рабочая сила

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Более половины украинских компаний - 57% - испытывают нехватку рабочей силы, сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко. "Мы обсудили тот факт, что 57 процентов украинских компаний испытывают проблемы с рабочей силой, они сталкиваются с нехваткой рабочей силы", - заявила Свириденко на конференции по восстановлению Украины в Берлине. Ранее Свириденко признала, что мобилизация специалистов в ряды ВСУ стала одним из серьезных вызовов для экономики страны, чтобы восполнить дефицит рабочей силы, власти намерены переквалифицировать женщин на профессии, обычно считавшихся "мужскими". На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

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украина, бизнес, рабочая сила