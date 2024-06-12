https://1prime.ru/20240612/upravlenie-849098017.html
Путин назначил главу нового управления в администрации президента
Путин назначил главу нового управления в администрации президента - 12.06.2024, ПРАЙМ
Путин назначил главу нового управления в администрации президента
Президент РФ Владимир Путин назначил на должность начальника управления президента России по вопросам национальной морской политики Сергея Вахрукова. При этом... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T12:35+0300
2024-06-12T12:35+0300
2024-06-12T12:35+0300
политика
владимир путин
администрация президента рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848903660_0:0:2941:1654_1920x0_80_0_0_6320eb59525bea98e6a6d2531fbc8f41.jpg
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назначил на должность начальника управления президента России по вопросам национальной морской политики Сергея Вахрукова. При этом глава государства освободил его от занимаемой должности замсекретаря Совбеза РФ. Соответствующий указ опубликовали в среду. Ранее российский лидер подписал указ об образовании пяти новых управлений в составе администрации президента РФ. В них вошло и управление по вопросам национальной морской политики. Также в среду был опубликован указ о должностных лицах президентской администрации. "Назначить Вахрукова Сергея Алексеевича - начальником управления президента Российской Федерации по вопросам национальной морской политики, освободив его от занимаемой должности", — сказано в документе. Кроме того, Путин назначил статс-секретаря - замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова на должность начальника управления президента РФ по госполитике в сфере оборонно-промышленного комплекса. Начальник упраздненного управления президента РФ по обеспечению деятельности Государственного совета Александр Харичев в соответствии с указом назначен начальником управления по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов. Главой созданного управления по вопросам формирования и деятельности Госсовета РФ стал Владимир Симоненко, ранее руководивший экспертным управлением президента РФ.
https://1prime.ru/20240612/ipoteka-849095375.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848903660_72:0:2803:2048_1920x0_80_0_0_7204caa9295a536802530bd35b57751f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, администрация президента рф
Политика, Владимир Путин, администрация президента РФ
Путин назначил главу нового управления в администрации президента
Путин назначил замсекретаря Совбеза РФ главой нового управления в администрации
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назначил на должность начальника управления президента России по вопросам национальной морской политики Сергея Вахрукова. При этом глава государства освободил его от занимаемой должности замсекретаря Совбеза РФ. Соответствующий указ опубликовали в среду.
Ранее российский лидер подписал указ об образовании пяти новых управлений в составе администрации президента РФ. В них вошло и управление по вопросам национальной морской политики. Также в среду был опубликован указ о должностных лицах президентской администрации.
"Назначить Вахрукова Сергея Алексеевича - начальником управления президента Российской Федерации по вопросам национальной морской политики, освободив его от занимаемой должности", — сказано в документе.
Кроме того, Путин назначил статс-секретаря - замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова на должность начальника управления президента РФ по госполитике в сфере оборонно-промышленного комплекса.
Начальник упраздненного управления президента РФ по обеспечению деятельности Государственного совета Александр Харичев в соответствии с указом назначен начальником управления по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов.
Главой созданного управления по вопросам формирования и деятельности Госсовета РФ стал Владимир Симоненко, ранее руководивший экспертным управлением президента РФ.
Путин продлил выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки