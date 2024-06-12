https://1prime.ru/20240612/upravlenie-849098017.html

Путин назначил главу нового управления в администрации президента

Путин назначил главу нового управления в администрации президента - 12.06.2024, ПРАЙМ

Путин назначил главу нового управления в администрации президента

Президент РФ Владимир Путин назначил на должность начальника управления президента России по вопросам национальной морской политики Сергея Вахрукова. При этом... | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T12:35+0300

2024-06-12T12:35+0300

2024-06-12T12:35+0300

политика

владимир путин

администрация президента рф

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назначил на должность начальника управления президента России по вопросам национальной морской политики Сергея Вахрукова. При этом глава государства освободил его от занимаемой должности замсекретаря Совбеза РФ. Соответствующий указ опубликовали в среду. Ранее российский лидер подписал указ об образовании пяти новых управлений в составе администрации президента РФ. В них вошло и управление по вопросам национальной морской политики. Также в среду был опубликован указ о должностных лицах президентской администрации. "Назначить Вахрукова Сергея Алексеевича - начальником управления президента Российской Федерации по вопросам национальной морской политики, освободив его от занимаемой должности", — сказано в документе. Кроме того, Путин назначил статс-секретаря - замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова на должность начальника управления президента РФ по госполитике в сфере оборонно-промышленного комплекса. Начальник упраздненного управления президента РФ по обеспечению деятельности Государственного совета Александр Харичев в соответствии с указом назначен начальником управления по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов. Главой созданного управления по вопросам формирования и деятельности Госсовета РФ стал Владимир Симоненко, ранее руководивший экспертным управлением президента РФ.

https://1prime.ru/20240612/ipoteka-849095375.html

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владимир путин, администрация президента рф