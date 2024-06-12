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В МИД прокомментировали сообщения о налаживании дипотношений с Грузией
В МИД прокомментировали сообщения о налаживании дипотношений с Грузией - 12.06.2024, ПРАЙМ
В МИД прокомментировали сообщения о налаживании дипотношений с Грузией
МИД РФ, комментируя агентству РИА Новости сообщения грузинских СМИ о начале работы Москвы и Тбилиси по восстановлению дипотношений, назвал их "уткой",... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T12:44+0300
2024-06-12T12:44+0300
2024-06-12T12:44+0300
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. МИД РФ, комментируя агентству РИА Новости сообщения грузинских СМИ о начале работы Москвы и Тбилиси по восстановлению дипотношений, назвал их "уткой", тиражируемой оппозиционными ресурсами Грузии. Ранее грузинский оппозиционный телеканал "Мтавари архи" сообщил, что власти двух стран якобы ведут активную работу по восстановлению дипотношений и открытию грузинского посольства в Москве. "Не видим смысла комментировать разного рода "утки", тиражируемые грузинскими оппозиционными ресурсами", — сказали агентству в МИД РФ.
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россия, грузия, международные отношения
Политика, РОССИЯ, ГРУЗИЯ, международные отношения
В МИД прокомментировали сообщения о налаживании дипотношений с Грузией
В МИД назвали "уткой" сообщения о работе по восстановлению дипотношений с Грузией
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. МИД РФ, комментируя агентству РИА Новости сообщения грузинских СМИ о начале работы Москвы и Тбилиси по восстановлению дипотношений, назвал их "уткой", тиражируемой оппозиционными ресурсами Грузии.
Ранее грузинский оппозиционный телеканал "Мтавари архи" сообщил, что власти двух стран якобы ведут активную работу по восстановлению дипотношений и открытию грузинского посольства в Москве.
"Не видим смысла комментировать разного рода "утки", тиражируемые грузинскими оппозиционными ресурсами", — сказали агентству в МИД РФ.
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