https://1prime.ru/20240612/utka-849098342.html

В МИД прокомментировали сообщения о налаживании дипотношений с Грузией

В МИД прокомментировали сообщения о налаживании дипотношений с Грузией - 12.06.2024, ПРАЙМ

В МИД прокомментировали сообщения о налаживании дипотношений с Грузией

МИД РФ, комментируя агентству РИА Новости сообщения грузинских СМИ о начале работы Москвы и Тбилиси по восстановлению дипотношений, назвал их "уткой",... | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T12:44+0300

2024-06-12T12:44+0300

2024-06-12T12:44+0300

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. МИД РФ, комментируя агентству РИА Новости сообщения грузинских СМИ о начале работы Москвы и Тбилиси по восстановлению дипотношений, назвал их "уткой", тиражируемой оппозиционными ресурсами Грузии. Ранее грузинский оппозиционный телеканал "Мтавари архи" сообщил, что власти двух стран якобы ведут активную работу по восстановлению дипотношений и открытию грузинского посольства в Москве. "Не видим смысла комментировать разного рода "утки", тиражируемые грузинскими оппозиционными ресурсами", — сказали агентству в МИД РФ.

https://1prime.ru/20240524/gruziya-848479162.html

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