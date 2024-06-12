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ПМЭФ доказал уверенность России в экономическом росте, сообщили в Китае

ПМЭФ доказал уверенность России в экономическом росте, сообщили в Китае - 12.06.2024, ПРАЙМ

ПМЭФ доказал уверенность России в экономическом росте, сообщили в Китае

Петербургский экономический форум в этом году показал уверенность России в собственном экономическом развитии, а также то, что оно не соответствует тому, как... | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T14:42+0300

2024-06-12T14:42+0300

2024-06-12T14:42+0300

экономика

пмэф-2024

экономический рост

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ПЕКИН, 12 июн – ПРАЙМ. Петербургский экономический форум в этом году показал уверенность России в собственном экономическом развитии, а также то, что оно не соответствует тому, как его описывают некоторые СМИ, заявил РИА Новости глава Китайской ассоциации развития предприятий за рубежом (CODA) Хэ Чжэньвэй. "Можно увидеть, что в этом году Петербургский форум в значительной мере восстановился и по масштабам, и по влиятельности. Если мы сравним с двумя годами ранее, то увидим, что нынешний форум превзошел предыдущие и по масштабу, и по качеству, и по количеству участников", - сказал Хэ Чжэньвэй. Он отметил, что многие иностранные участники приехали на форум с сомнениями, потому что во всем мире говорят о том, что Россия после начала российско-украинского конфликта столкнулась с большими проблемами. Однако, отметил Хэ Чжэньвэй, приехав в Санкт-Петербург, многие иностранные участники поняли, что ни форум, ни в целом жизнь в Петербурге не соответствуют тем представлениям, которые у них были. "Так что, с одной стороны этот форум дал нам увидеть, какие изменения произошли в экономическом развитии России, а также показал уверенность России в собственном экономическом развитии и в государственном управлении в целом. Он также стал доказательством для некоторых участников из иностранных государств. На мой взгляд, сейчас экономическое развитие России уже не такое, каким его представляют и не такое, каким его описывают некоторые СМИ, но увидеть перемены в России можно лишь собственными глазами", - сказал собеседник агентства. Петербургский международный экономический форум проходил 5-8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.

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пмэф-2024, экономический рост, россия, китай