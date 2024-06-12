Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ПМЭФ доказал уверенность России в экономическом росте, сообщили в Китае - 12.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240612/uverennost-849101572.html
ПМЭФ доказал уверенность России в экономическом росте, сообщили в Китае
ПМЭФ доказал уверенность России в экономическом росте, сообщили в Китае - 12.06.2024, ПРАЙМ
ПМЭФ доказал уверенность России в экономическом росте, сообщили в Китае
Петербургский экономический форум в этом году показал уверенность России в собственном экономическом развитии, а также то, что оно не соответствует тому, как... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T14:42+0300
2024-06-12T14:42+0300
экономика
пмэф-2024
экономический рост
россия
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/05/848846781_0:146:3123:1903_1920x0_80_0_0_30c2416b86d9a669a30c9e8140494db0.jpg
ПЕКИН, 12 июн – ПРАЙМ. Петербургский экономический форум в этом году показал уверенность России в собственном экономическом развитии, а также то, что оно не соответствует тому, как его описывают некоторые СМИ, заявил РИА Новости глава Китайской ассоциации развития предприятий за рубежом (CODA) Хэ Чжэньвэй. "Можно увидеть, что в этом году Петербургский форум в значительной мере восстановился и по масштабам, и по влиятельности. Если мы сравним с двумя годами ранее, то увидим, что нынешний форум превзошел предыдущие и по масштабу, и по качеству, и по количеству участников", - сказал Хэ Чжэньвэй. Он отметил, что многие иностранные участники приехали на форум с сомнениями, потому что во всем мире говорят о том, что Россия после начала российско-украинского конфликта столкнулась с большими проблемами. Однако, отметил Хэ Чжэньвэй, приехав в Санкт-Петербург, многие иностранные участники поняли, что ни форум, ни в целом жизнь в Петербурге не соответствуют тем представлениям, которые у них были. "Так что, с одной стороны этот форум дал нам увидеть, какие изменения произошли в экономическом развитии России, а также показал уверенность России в собственном экономическом развитии и в государственном управлении в целом. Он также стал доказательством для некоторых участников из иностранных государств. На мой взгляд, сейчас экономическое развитие России уже не такое, каким его представляют и не такое, каким его описывают некоторые СМИ, но увидеть перемены в России можно лишь собственными глазами", - сказал собеседник агентства. Петербургский международный экономический форум проходил 5-8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
https://1prime.ru/20240608/vino-849004614.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/05/848846781_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_78f5fd87bd79fca4bfc14a81a1b31437.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
пмэф-2024, экономический рост, россия, китай
Экономика, ПМЭФ-2024, экономический рост, РОССИЯ, КИТАЙ
14:42 12.06.2024
 
ПМЭФ доказал уверенность России в экономическом росте, сообщили в Китае

Глава ассоциации КНР: ПМЭФ показал уверенность России в экономическом развитии

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРабота ПМЭФ-2024
Работа ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 12 июн – ПРАЙМ. Петербургский экономический форум в этом году показал уверенность России в собственном экономическом развитии, а также то, что оно не соответствует тому, как его описывают некоторые СМИ, заявил РИА Новости глава Китайской ассоциации развития предприятий за рубежом (CODA) Хэ Чжэньвэй.
"Можно увидеть, что в этом году Петербургский форум в значительной мере восстановился и по масштабам, и по влиятельности. Если мы сравним с двумя годами ранее, то увидим, что нынешний форум превзошел предыдущие и по масштабу, и по качеству, и по количеству участников", - сказал Хэ Чжэньвэй.
Он отметил, что многие иностранные участники приехали на форум с сомнениями, потому что во всем мире говорят о том, что Россия после начала российско-украинского конфликта столкнулась с большими проблемами. Однако, отметил Хэ Чжэньвэй, приехав в Санкт-Петербург, многие иностранные участники поняли, что ни форум, ни в целом жизнь в Петербурге не соответствуют тем представлениям, которые у них были.
Дегустация вина - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2024
Гости ПМЭФ выбрали лучшие отечественные вина
8 июня, 19:38
"Так что, с одной стороны этот форум дал нам увидеть, какие изменения произошли в экономическом развитии России, а также показал уверенность России в собственном экономическом развитии и в государственном управлении в целом. Он также стал доказательством для некоторых участников из иностранных государств. На мой взгляд, сейчас экономическое развитие России уже не такое, каким его представляют и не такое, каким его описывают некоторые СМИ, но увидеть перемены в России можно лишь собственными глазами", - сказал собеседник агентства.
Петербургский международный экономический форум проходил 5-8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
ЭкономикаПМЭФ-2024экономический ростРОССИЯКИТАЙ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала