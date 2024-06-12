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Суд ЕС отклонил иск ВЭБ.РФ по отмене санкций

Суд ЕС отклонил иск ВЭБ.РФ по отмене санкций - 12.06.2024, ПРАЙМ

Суд ЕС отклонил иск ВЭБ.РФ по отмене санкций

Cуд Евросоюза общей юрисдикции в Люксембурге отклонил иск российской госкорпорации ВЭБ.РФ, добивавшейся исключения из европейского санкционного списка, следует... | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T12:12+0300

2024-06-12T12:12+0300

2024-06-12T12:12+0300

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БРЮССЕЛЬ, 12 июн - ПРАЙМ. Cуд Евросоюза общей юрисдикции в Люксембурге отклонил иск российской госкорпорации ВЭБ.РФ, добивавшейся исключения из европейского санкционного списка, следует из принятого в среду решения суда. "Иск отклонен. Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ должна оплатить помимо собственных расходов расходы, понесенные Советом ЕС", - говорится документе. В январе этого года в Суде Евросоюза в Люксембурге прошли слушания по иску российской госкорпорации ВЭБ.РФ к Совету ЕС с требованием отмены европейских санкций. Из материалов суда следует, что госкорпорация оспорила введенные против нее ограничительные меры, указав на то, что при принятии решения ЕС были допущены "явные ошибки в оценке фактов, на которых основаны оспариваемые положения", не выполнены обязательства по указанию причин решения, нарушено право на эффективную судебную защиту, принципы соразмерности и равного обращения. В связи с этим ВЭБ.РФ требовала аннулировать решение о внесении в санкционный список, а также обязать Совет ЕС оплатить понесенные компанией расходы в связи с судебным процессом. С начала СВО Совет ЕС утвердил 13 пакетов санкций, под ограничениями находятся более двух тысяч физических и юридических лиц. Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. В настоящее время идет согласование 14-го пакета антироссийских санкций. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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