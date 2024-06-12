https://1prime.ru/20240612/vengriya-849098151.html
Генсек НАТО принял решение Венгрии не участвовать в усилении помощи Украине
Генсек НАТО принял решение Венгрии не участвовать в усилении помощи Украине - 12.06.2024, ПРАЙМ
Генсек НАТО принял решение Венгрии не участвовать в усилении помощи Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что принял решение Будапешта не участвовать в миссии альянса по координации помощи Киеву. | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T12:39+0300
2024-06-12T12:39+0300
2024-06-12T13:02+0300
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БРЮССЕЛЬ, 12 июн – ПРАЙМ. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что принял решение Будапешта не участвовать в миссии альянса по координации помощи Киеву. Он рассказал, что премьер Венгрии Виктор Орбан четко заявил, что Будапешт не будет участвовать в этих усилиях." Я принял эту позицию. Я также рад, что мы с премьером Венгрии согласовали условия неучастия Венгрии в усилиях по поддержке Украины. Венгерские представители не будут участвовать в такой деятельности, венгерские средства не будут использоваться для этого", — заявил Столтенберг после переговоров с Орбаном в Будапеште. Генсек НАТО добавил, что договоренность о неучастии Венгрии в миссии НАТО по Украине предусматривает, что Будапешт не будет блокировать принятие решений остальными членами альянса.Орбан позднее сообщил, что заявил генсеку НАТО о том, что участие в акциях за пределами альянса должно быть добровольно, Столтенберг это подтвердил и дал Будапешту гарантии.Премьер отметил, что в случае вовлечения НАТО в конфликт на Украине Будапешт не обязана финансировать эту акцию, посылать туда людей или предоставлять для использования свою территорию. При этом Будапешт остается "лояльным союзником, приверженным своим обязательствам" и не будет блокировать решения, которые поддерживают остальные страны-члены альянса, даже если они "отличаются от разумных" по оценке Венгрии, добавил Орбан.
https://1prime.ru/20240612/stoltenberg-849097854.html
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нато, украина, венгрия
Политика, НАТО, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ
Генсек НАТО принял решение Венгрии не участвовать в усилении помощи Украине
Генсек НАТО заявил, что принял решение Венгрии не участвовать в помощи Украине
БРЮССЕЛЬ, 12 июн – ПРАЙМ. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что принял решение Будапешта не участвовать в миссии альянса по координации помощи Киеву.
Он рассказал, что премьер Венгрии Виктор Орбан четко заявил, что Будапешт не будет участвовать в этих усилиях.
" Я принял эту позицию. Я также рад, что мы с премьером Венгрии согласовали условия неучастия Венгрии в усилиях по поддержке Украины. Венгерские представители не будут участвовать в такой деятельности, венгерские средства не будут использоваться для этого", — заявил Столтенберг после переговоров с Орбаном в Будапеште.
Генсек НАТО добавил, что договоренность о неучастии Венгрии в миссии НАТО по Украине предусматривает, что Будапешт не будет блокировать принятие решений остальными членами альянса.
Орбан позднее сообщил, что заявил генсеку НАТО о том, что участие в акциях за пределами альянса должно быть добровольно, Столтенберг это подтвердил и дал Будапешту гарантии.
Премьер отметил, что в случае вовлечения НАТО в конфликт на Украине Будапешт не обязана финансировать эту акцию, посылать туда людей или предоставлять для использования свою территорию. При этом Будапешт остается "лояльным союзником, приверженным своим обязательствам" и не будет блокировать решения, которые поддерживают остальные страны-члены альянса, даже если они "отличаются от разумных" по оценке Венгрии, добавил Орбан.
Столтенберг призвал страны НАТО взять на себя обязательства по Украине