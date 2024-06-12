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Путин призвал власти прислушиваться к профессионалам - 12.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин призвал власти прислушиваться к профессионалам
Путин призвал власти прислушиваться к профессионалам - 12.06.2024, ПРАЙМ
Путин призвал власти прислушиваться к профессионалам
Задача властей состоит в том, чтобы прислушиваться к профессионалам, формирующим повестку дня, а также вовремя их поддерживать, заявил президент России Владимир | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T15:19+0300
2024-06-12T15:19+0300
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Задача властей состоит в том, чтобы прислушиваться к профессионалам, формирующим повестку дня, а также вовремя их поддерживать, заявил президент России Владимир Путин. Российский лидер после официальной церемонии награждения лауреатов госпремий и Героев труда встретился с ними в неформальной обстановке. "Я искренне говорю: такие люди как вы формируете повестку развития. Ни одному ни премьеру, ни президенту в голову не придет что-то сформулировать так, как вы это делаете. Наша задача только - прислушаться к этим рекомендациям и поддержать их вовремя. Так что я вас ещё раз поздравляю и желаю вам удачи", — сказал он. Он также отметил, что когда читаешь материалы о достижениях лауреатов, понимаешь, какая красивая и интересная у них жизнь, "наполненная событиями, эмоциями, деятельностью". "Прямо погружаешься — и не оторваться. Просто с интересом. Причем в самых разных областях", — признался российский лидер.Церемония вручения государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2023 год и золотых медалей Героям Труда проходила в среду в Кремле.
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россия, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин
15:19 12.06.2024
 
Путин призвал власти прислушиваться к профессионалам

Путин: власть должна прислушиваться к профессионалам и вовремя их поддерживать

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Задача властей состоит в том, чтобы прислушиваться к профессионалам, формирующим повестку дня, а также вовремя их поддерживать, заявил президент России Владимир Путин.
Российский лидер после официальной церемонии награждения лауреатов госпремий и Героев труда встретился с ними в неформальной обстановке.
"Я искренне говорю: такие люди как вы формируете повестку развития. Ни одному ни премьеру, ни президенту в голову не придет что-то сформулировать так, как вы это делаете. Наша задача только - прислушаться к этим рекомендациям и поддержать их вовремя. Так что я вас ещё раз поздравляю и желаю вам удачи", — сказал он.
Он также отметил, что когда читаешь материалы о достижениях лауреатов, понимаешь, какая красивая и интересная у них жизнь, "наполненная событиями, эмоциями, деятельностью".
"Прямо погружаешься — и не оторваться. Просто с интересом. Причем в самых разных областях", — признался российский лидер.
Церемония вручения государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2023 год и золотых медалей Героям Труда проходила в среду в Кремле.
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