https://1prime.ru/20240612/vlasti-849102652.html

Путин призвал власти прислушиваться к профессионалам

Путин призвал власти прислушиваться к профессионалам - 12.06.2024, ПРАЙМ

Путин призвал власти прислушиваться к профессионалам

Задача властей состоит в том, чтобы прислушиваться к профессионалам, формирующим повестку дня, а также вовремя их поддерживать, заявил президент России Владимир | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T15:19+0300

2024-06-12T15:19+0300

2024-06-12T15:19+0300

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Задача властей состоит в том, чтобы прислушиваться к профессионалам, формирующим повестку дня, а также вовремя их поддерживать, заявил президент России Владимир Путин. Российский лидер после официальной церемонии награждения лауреатов госпремий и Героев труда встретился с ними в неформальной обстановке. "Я искренне говорю: такие люди как вы формируете повестку развития. Ни одному ни премьеру, ни президенту в голову не придет что-то сформулировать так, как вы это делаете. Наша задача только - прислушаться к этим рекомендациям и поддержать их вовремя. Так что я вас ещё раз поздравляю и желаю вам удачи", — сказал он. Он также отметил, что когда читаешь материалы о достижениях лауреатов, понимаешь, какая красивая и интересная у них жизнь, "наполненная событиями, эмоциями, деятельностью". "Прямо погружаешься — и не оторваться. Просто с интересом. Причем в самых разных областях", — признался российский лидер.Церемония вручения государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2023 год и золотых медалей Героям Труда проходила в среду в Кремле.

https://1prime.ru/20240612/zadacha-849100724.html

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россия, владимир путин