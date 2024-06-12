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Российская экономика развивается, несмотря на угрозы от США, заявил Володин
Российская экономика развивается, несмотря на угрозы от США, заявил Володин - 12.06.2024, ПРАЙМ
Российская экономика развивается, несмотря на угрозы от США, заявил Володин
Россия продолжает свое развитие, несмотря на заявления США и ЕС, что они разорвут российскую экономику в клочья, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T08:23+0300
2024-06-12T08:23+0300
2024-06-12T08:24+0300
экономика
вячеслав володин
санкции против рф
экономика рф
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Россия продолжает свое развитие, несмотря на заявления США и ЕС, что они разорвут российскую экономику в клочья, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Сегодня праздник — День России... За последние более чем 10 лет против нашей страны введено свыше 21 тысячи санкций. Несмотря на заявления Вашингтона и Брюсселя, что они разорвут в клочья экономику Российской Федерации, страна развивается", — написал он в своем Telegram-канале, поздравляя граждан с Днем России.Володин напомнил, что история России насчитывает более тысячи лет, страна переживала разные периоды, но в самое трудное время люди всегда объединялись, вставали плечом к плечу на защиту своей Родины. Он добавил, что "вызовы делают нас сильнее".После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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вячеслав володин, санкции против рф, экономика рф
Экономика, Вячеслав Володин, санкции против РФ, экономика РФ
Российская экономика развивается, несмотря на угрозы от США, заявил Володин
Володин: РФ развивается, несмотря на заявления США о разрыве экономики в клочья
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Россия продолжает свое развитие, несмотря на заявления США и ЕС, что они разорвут российскую экономику в клочья, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Сегодня праздник — День России... За последние более чем 10 лет против нашей страны введено свыше 21 тысячи санкций. Несмотря на заявления Вашингтона и Брюсселя, что они разорвут в клочья экономику Российской Федерации, страна развивается", — написал он в своем Telegram-канале, поздравляя граждан с Днем России.
Володин напомнил, что история России насчитывает более тысячи лет, страна переживала разные периоды, но в самое трудное время люди всегда объединялись, вставали плечом к плечу на защиту своей Родины.
Он добавил, что "вызовы делают нас сильнее".
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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